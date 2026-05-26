Facundo Díaz Acosta tuvo su soñado debut en el cuadro principal de Roland Garros 2026, derrotó con contundencia al chino, Zhizhen Zhang, por 6/1, 6/4 y 6/3, en 1 hora y 42 minutos de juego. El pupilo de Federico Delbonis charló en un mano a mano con La Opinión Austral y contó sus sensaciones.
Por Pablo Silva. Especial, desde París.
Pablo Silva: Tuviste un debut que, por lesiones, se vino postergando pero que al final llegó.
Facundo Díaz Acosta: Es verdad, ya el año pasado y el anterior me había perdido este torneo por lesión, en 2024, cuando venía en mi mejor momento, pero por suerte pude sortear la qualy y me propuse llegar lo más lejos posible en uno de los torneos más lindos del mundo.
Silva: Si bien hasta el momento de tus lesiones venías jugando bien, ¿qué cosas crees que te aportó Fede Delbonis para ayudarte a lograr esta consolidación?
Díaz Acosta: Arrancamos hace tres semanas en un Challenger en Italia y lo gané; ahora estamos acá y, tras pasar la qualy, estamos en segunda vuelta. Creo que me aportó muchas cosas, pero fundamentalmente me ayudó a resolver de manera sencilla y fácil las correcciones correspondientes a un zurdo. También me suma mucho como persona fuera de la cancha.
Silva: Dentro de ese panorama, ¿qué cosa puntual crees que te ayudó a mejorar por sobre otras?
Díaz Acosta: Sumar partidos y hacerme lograr poder volver a tenerte ritmo. Y también jugar muchos partidos seguidos. Trabajamos mucho tácticamente y físicamente.
Silva: Pasaste momentos muy difíciles: ¿creíste en algún momento que no te ibas a recuperar?
Díaz Acosta: Perdí mucho la confianza y durante varios momentos, pero quizás, mirando para atrás pude tomar energía para reconvertirme, para disfrutar este presente.
Silva: Volviendo al partido de hoy, ¿qué sensaciones te llevás?
Díaz Acosta: Jugué un gran partido ante un rival complicado, sabía que tenía que aguantarle la pelota porque le pega muy fuerte y moverlo. Y por suerte salió todo como lo planificamos. Saqué muy bien y devolví de gran forma.
Silva: Se viene Learner Tien en el próximo partido, ¿cómo crees que se dará?
Díaz Acosta: Primero y ante todo, espero que se haya cansado bastante y mañana empezaré a pensar en eso. Hoy solo quiero festejar, disfrutar, comer rico junto a un par de amigos y después ir partido a partido.
