Fiscalía de Perú señala al expresidente Vizcarra como posible líder de una red de corrupción

La Fiscalía de Perú informó hoy que maneja la hipótesis de que el expresidente Martín Vizcarra pudiera haber liderado una red criminal denominada 'Los Intocables de la Corrupción' durante su mandato al frente del país, entre 2018 y 2020.

Esta supuesta organización estaría integrada por diversos exfuncionarios peruanos, algunos de los cuales fueron arrestados hoy por agentes del Ministerio Público de ese país.

Por su parte, a Vizcarra se le imputan los delitos de organización criminal, colusión agravada y blanqueo de capitales, informó la agencia de noticias Europa Press.

De acuerdo con el organigrama publicado por la Policía Nacional de Perú, recogido por el medio local La República, Vizcarra encabezaría la red criminal, integrada también por los exministros de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo y Carlos Estremadoyro, así como por otros once antiguos funcionarios.

Esta supuesta red de corrupción se habría enquistado en el seno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la finalidad de adjudicar contrataciones públicas de forma fraudulenta para sacar rédito económico.

Según la Fiscalía, los nombramientos de Trujillo y Estremadoyro habrían sido claves para la creación de la red.

El expresidente Vizcarra está también acusado por la Fiscalía de cohecho pasivo, delito por el que se le piden hasta 15 años de prisión y otros nueve de inhabilitación.

Asimismo, fue inhabilitado en abril de 2021 por su participación en el caso Vacunagate al haberse vacunado contra la Covid-19 de forma irregular.

En febrero 2023, el Congreso unicameral de Perú formuló una acusación constitucional contra el expresidente, y tres ministras de su gestión, por la presunta comisión de delitos de corrupción relacionados con la compra irregular de test serológicos de Covid-19.

El Parlamento aprobó el informe final que recomendaba la denuncia constitucional contra Vizcarra, las exministras de Economía, María Antonieta Alva, de Salud, María Elizabeth Hinostroza y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas que no cumplían "los estándares requeridos" para diagnosticar con certeza el coronavirus, informó la emisora local RPP.

Vizcarra, así como Hinostroza y Alva, se habrían reunido con representantes del sector salud y empresas privadas a fin de "concertar la adquisición de pruebas serológicas", contrario a las políticas de salud entonces vigentes que no recomendaban el uso de este tipo de testeos para detectar el virus.

El informe aprobado por el Congreso señala que Vizcarra y las exministras sabían que las pruebas serológicas "no cumplían los estándares requeridos", según informó la citada emisora.

Vizcarra señaló, en ese momento, cuando se conoció la decisión del Parlamento andino, que "el tiempo y la justicia" le dará la razón, según escribió en un mensaje en la red social X (antes Twitter). (Télam)