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El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil rumbo a Estados Unidos en un vuelo privado que partió desde Puerto Iguazú, Misiones. La salida de la aeronave estaba prevista para las 2 de la madrugada de este martes, según información publicada por Infobae.

De acuerdo con los datos difundidos, el legislador habría cruzado la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad. Desde Puerto Iguazú, viajaría a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.

La compañía habría iniciado los trámites correspondientes ante los organismos de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes. Sin embargo, la información disponible no permite confirmar de manera independiente la identidad de los pasajeros ni las condiciones en las que se habría concretado el viaje.

La aeronave que habría utilizado

El avión Gulfstream G400 está registrado en Argentina desde el 25 de septiembre de 2020 a nombre de Baires Fly S.A. La aeronave fue fabricada en 2004 por Gulfstream Aerospace, cuenta con 14 asientos y está equipada con dos motores Rolls-Royce Tay. Su autonomía estimada oscila entre los 7.000 y los 7.800 kilómetros.

La información sobre el posible traslado se conoció en medio de la controversia judicial que involucra al senador brasileño, quien denunció el lunes que las autoridades le comunicaron una restricción para abandonar el país.

La denuncia de Bolsonaro por la medida judicial

Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la vivienda de su padre, en Brasilia, y le informaron sobre una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, sostuvo el senador en un video publicado en sus redes sociales.

Según las versiones difundidas, la restricción estaría relacionada con una investigación por presunto blanqueo de capitales que examina los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, también mencionado en pesquisas sobre movimientos de fondos vinculados al sector de las apuestas.

Bolsonaro aseguró que la resolución habría sido adoptada el domingo por la noche, después de la segunda vuelta electoral en la que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. No obstante, no precisó a cuál de las investigaciones judiciales en su contra estaría vinculada la medida.

El senador también cuestionó la decisión y negó haber manifestado que abandonaría Brasil en caso de perder las elecciones. Sus declaraciones hicieron referencia a comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y había planteado esa posibilidad.

Las investigaciones contra el senador

Flávio Bolsonaro enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades financieras. Una de ellas está vinculada con sospechas de corrupción y lavado de dinero relacionadas con la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse.

A esa causa se suma otra investigación en el Supremo Tribunal Federal por presunto blanqueo de capitales, relacionada con Willer Tomaz, abogado y allegado al senador. Los medios brasileños O Estado de S. Paulo y O Globo habían informado sobre esta pesquisa antes de la segunda vuelta electoral.

Bolsonaro niega haber cometido irregularidades en ambos casos. Según la información publicada, el Tribunal Supremo y la Policía Federal no habían respondido de inmediato a las consultas sobre la medida judicial.

El posible viaje a Estados Unidos, por lo tanto, se conoce en un contexto de investigaciones judiciales y cuestionamientos políticos posteriores a los comicios. Por el momento, la información difundida sobre el traslado debe considerarse presunta y no confirma por sí sola que el senador haya concretado su salida de Argentina hacia territorio estadounidense.