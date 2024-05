La yerba mate está ganando cada vez más popularidad. Gracias a Internet y las redes sociales, esta clásica infusión que forma parte del acervo cultural principalmente en Argentina, Paraguay, Uruguay, se convirtió en motivo de interés para personas de todo el mundo.

Si bien el mate suele tomarse amargo o dulce con agua caliente, a una temperatura entre 70 y 80º C, también puede prepararse con otras bebidas, como jugo con hielo -en lo que se denomina tereré- e incluso con leche. No obstante, fue en TikTok donde un usuario mostró una particular combinación que rápidamente generó furor.

Mediante un video, un joven de Estados Unidos realizó un curioso experimento con la tradicional infusión cuya planta es originaria de las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná. Tal como se muestra la grabación, añadió nada más ni nada menos que Coca-Cola, una de las marcas de gaseosas más reconocidas y vendidas a nivel mundial.

Hizo mate con una reconocida gaseosa y se volvió furor

“Puse Coca Cola en mi mate y esto es lo que pasó. Bienvenidos al día cinco poniendo cosas en mi mate que probablemente no debería. Para este experimento vamos a usar la yerba paraguaya, ‘La Rubia’, con Coca Cola. Elegí esta marca porque es normalmente usada para tereré o mates fríos”, explicó el estadounidense.

En el video, se observa el desarrollo del ritual típico para preparar esta bebida: primero, se coloca la yerba en su recipiente característico; luego, se elimina el exceso de polvo y se forma una montaña a un lado del mate para reservar espacio para el líquido en cuestión. Sin embargo, el siguiente paso sorprende al añadir la gaseosa y luego la bombilla. “Esperemos haber tomado la decisión correcta. La yerba mate y la soda no son desconocidos entre ellos (…) aunque no soy muy fanático de ella. Parece prometedor”, prosiguió. Tras degustar esta combinación, su conclusión fue la siguiente: “Odio decirlo, pero aprobado. Tienes el genuino gusto de la Coca Cola y el ‘terroso’ sabor del mate que va invadiendo el amargo y la dulzura. Se balancean entre ellos y no se sobreponen. Si Coca Cola fuera inteligente, harían una de mate y la empezarían a vender porque es algo que compraría si viniese en lata”.