El Año del Caballo de Fuego comenzará oficialmente el 17 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario lunar chino. Este nuevo ciclo estará marcado por una energía intensa, dinámica y transformadora. Según la reconocida astróloga Ludovica Squirru, no será un año para la tibieza: habrá movimientos acelerados, decisiones impostergables y desafíos que exigirán adaptación, resiliencia y consciencia emocional.

En sus predicciones para el horóscopo chino 2026, Squirru analiza cómo impactará el Caballo de Fuego en la salud, el dinero y el amor de los 12 signos del zodíaco oriental, y anticipa quiénes estarán más favorecidos y quiénes deberán trabajar con mayor cuidado su equilibrio interno.

Año del Caballo de Fuego 2026: qué significa y qué energía trae

El Caballo de Fuego simboliza acción, intensidad, liderazgo y cambios profundos. Para Ludovica Squirru, este tipo de año suele venir acompañado de revoluciones personales y colectivas, transformaciones económicas y replanteos de vínculos.

La astróloga explica que el 2026 exigirá flexibilidad, tolerancia a la incertidumbre y capacidad de soltar estructuras rígidas. Quienes sepan adaptarse podrán avanzar, reinventarse y crecer; quienes se resistan, sentirán el impacto con mayor desgaste emocional y físico.

¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino comenzará el 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta febrero de 2027. Bajo la influencia del Caballo de Fuego, será un ciclo de decisiones rápidas, emociones intensas y grandes transformaciones tanto individuales como colectivas.

Horóscopo chino 2026: los signos más favorecidos

Según Ludovica Squirru, el Perro será uno de los signos más beneficiados del año, con mejoras en el trabajo, el dinero y la vida afectiva. La Rata atravesará un proceso de renovación y claridad, mientras que el Tigre y la Cabra encontrarán creatividad y oportunidades para concretar proyectos.

El Dragón, si bien tendrá expansión y protagonismo, deberá aprender a equilibrar ambición y descanso para no agotarse.

Los signos que enfrentarán más desafíos en 2026

El Gallo y el Chancho deberán actuar con cautela, especialmente en temas económicos y emocionales. También el Dragón tendrá exigencias fuertes en lo laboral y financiero. Para estos signos, Ludovica recomienda planificación, autocuidado y evitar la impulsividad típica del Caballo de Fuego.

Predicciones signo por signo para el horóscopo chino 2026

🐂 Búfalo

El Búfalo vivirá un año para bajar la autoexigencia y apoyarse en los demás. Ludovica señala que la salud emocional será prioritaria, por lo que se recomienda incorporar hábitos que reduzcan tensión, como meditación y caminatas. El fuego del Caballo puede aumentar la sensibilidad, por lo que será fundamental regular impulsos y sostener rutinas saludables.

En el plano económico, el Búfalo encontrará estabilidad si evita gastos impulsivos y planifica con anticipación. En el amor, el 2026 será propicio para fortalecer vínculos y abrirse a nuevas relaciones basadas en confianza. La armonía interna se reflejará en la vida cotidiana, consolidando espacios de bienestar familiar y afectivo.

🐯 Tigre

El Tigre iniciará el año con claridad para definir objetivos. Según Squirru, será un ciclo favorable para nuevos proyectos creativos y decisiones estratégicas. Sin embargo, la intensidad del fuego puede generar cansancio, por lo que se aconseja regular la carga laboral y priorizar el descanso. Actividades físicas moderadas y técnicas de relajación serán esenciales para evitar el desgaste.

En lo económico, el Tigre tendrá oportunidades de crecimiento si actúa con prudencia y evita inversiones riesgosas. En el amor, el magnetismo del signo atraerá vínculos importantes, aunque será necesario manejar la ansiedad para sostener relaciones estables. La diplomacia y la escucha activa serán herramientas clave para mantener la armonía.

🐰 Conejo

El Conejo atravesará un proceso de sanación durante el 2026. Ludovica indica que será un año para comprender heridas antiguas y fortalecer la calma interior. En salud, se recomienda evitar sobrecargas y sostener hábitos equilibrados, ya que la energía del fuego puede generar tensión emocional. El descanso y la conexión con espacios naturales serán aliados para recuperar bienestar.

En lo económico, el Conejo logrará avances firmes aunque lentos, por lo que la constancia será fundamental. En el amor, el ciclo favorecerá relaciones basadas en empatía y respeto. Será importante poner límites saludables y evitar dinámicas que drenen energía. La claridad emocional permitirá construir vínculos más sólidos y duraderos.

🐲 Dragón

El Dragón vivirá un año de expansión y protagonismo. Según Squirru, sus decisiones marcarán el rumbo en lo laboral y social. En salud, la recomendación es equilibrar crecimiento con descanso, ya que la energía intensa del Caballo puede generar agotamiento físico y mental. Actividades recreativas y pausas programadas serán esenciales para sostener el ritmo.

En lo económico, el Dragón tendrá oportunidades para concretar proyectos ambiciosos, siempre que actúe con planificación. En el amor, el magnetismo del signo atraerá relaciones significativas, aunque será necesario evitar impulsos que generen conflictos. La clave será mantener la calma y priorizar vínculos que aporten estabilidad.

🐍 Serpiente

La Serpiente deberá enfocarse en consolidar bases durante el 2026. Ludovica señala que la salud requerirá atención especial, con chequeos regulares y hábitos que reduzcan el estrés. La energía del fuego puede aumentar la tendencia al cansancio, por lo que se aconseja priorizar el descanso y evitar sobreexigencias físicas.

En lo económico, será un año para actuar con prudencia y evitar riesgos financieros. En el amor, la Serpiente tendrá oportunidades para encuentros significativos si mantiene la calma y la claridad emocional. Las decisiones estratégicas permitirán construir relaciones más estables y proyectos personales sólidos.

🐎 Caballo

El Caballo será protagonista del año y enfrentará desafíos importantes. En salud, deberá cuidar el sistema nervioso y evitar excesos físicos, ya que la energía fuego puede generar agotamiento. La práctica de meditación y rutinas ordenadas serán esenciales para sostener el ritmo acelerado del ciclo.

En lo económico, el Caballo vivirá cambios rápidos en trabajo y finanzas. La disciplina y la planificación serán claves para evitar desequilibrios. En el amor, el año traerá decisiones trascendentes y redefinición de vínculos. La sinceridad y la calma serán fundamentales para atravesar los altibajos emocionales.

🐐 Cabra

La Cabra vivirá un año fértil y creativo, ideal para concretar proyectos y explorar nuevas ideas. En salud, se recomienda cuidar el sistema circulatorio y evitar sobrecargas emocionales. El descanso y la conexión con la naturaleza serán aliados para mantener el equilibrio.

En lo económico, la Cabra tendrá oportunidades para crecer en proyectos comunitarios, aunque deberá evitar endeudamientos. En el amor, el ciclo favorecerá romances intensos, pero será necesario establecer límites claros para no perder estabilidad emocional. La constancia será la clave para sostener avances.

🐒 Mono

El Mono enfrentará un año activo y demandante. En salud, la recomendación es controlar la ansiedad y evitar sobreentrenamientos. Actividades suaves y pausas frecuentes ayudarán a sostener el bienestar físico y mental.

En lo económico, el Mono tendrá oportunidades para proyectos creativos y laborales, siempre que mantenga el orden y la planificación. En el amor, el ciclo será favorable para compromisos formales y vínculos duraderos. La claridad emocional permitirá construir relaciones más sólidas.

🐓 Gallo

El Gallo vivirá un año de alta visibilidad social y profesional. En salud, deberá cuidar el estrés y evitar rutinas extremas. La práctica de técnicas de relajación y el descanso serán esenciales para sostener el ritmo.

En lo económico, el Gallo tendrá oportunidades para crecer, aunque deberá manejar la ambición con prudencia. En el amor, el magnetismo del signo atraerá relaciones importantes, pero será necesario evitar impulsos que generen tensiones. La flexibilidad será clave para mantener la armonía.

🐕 Perro

El Perro será uno de los signos más favorecidos del año. En salud, contará con buena energía, aunque deberá cuidar el descanso en meses de alta demanda. Actividades recreativas y rutinas ordenadas ayudarán a sostener el bienestar.

En lo económico, el Perro tendrá oportunidades para mejorar ingresos y consolidar proyectos. En el amor, el ciclo será propicio para fortalecer vínculos y abrirse a nuevas relaciones. La clave será mantener el enfoque y evitar dispersión emocional.

🐖 Chancho

El Chancho enfrentará un año que exigirá organización y prudencia. En salud, se recomienda realizar chequeos regulares y evitar esfuerzos extremos, especialmente en meses de alta energía. La alimentación equilibrada y el descanso serán fundamentales.

En lo económico, el Chancho deberá evitar gastos impulsivos y planificar cada movimiento financiero. En el amor, el ciclo favorecerá la reconstrucción de vínculos y la posibilidad de iniciar relaciones más estables. La paciencia será la herramienta principal para atravesar los desafíos.

Claves para atravesar el Año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

La astróloga recomienda adaptarse al cambio, soltar lo que ya no sirve y confiar en la intuición. El autocuidado, la actividad física moderada, la meditación y el descanso serán fundamentales para equilibrar la intensidad del fuego.

El horóscopo chino 2026 invita a actuar con consciencia: cada desafío puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal si se mantiene el enfoque y la flexibilidad.