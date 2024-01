Israel no puede tener "derecho de vetar" un Estado palestino, dice el jefe de la diplomacia de la UE

Israel "no puede tener derecho de vetar" a los palestinos de gozar de un Estado propio, afirmó hoy el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, en momentos en que el bloque europeo está decidido a avanzar en la solución de los dos Estados como forma de alcanzar la paz en la Franja de Gaza.

"Una cosa debe quedar clara: Israel no puede tener derecho de veto sobre la autodeterminación de los palestinos", expresó el diplomático al fin de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry.

Ayer, el español había presidido en Bruselas una reunión informal de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE con su homólogo israelí, Israel Katz, y con el de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riyad al Maliki.

En ese encuentro, los funcionarios europeos insistieron en la necesidad de implementar una solución de dos Estados, uno palestino y uno israelí, para poner fin al conflicto y traer estabilidad a la región.

Al llegar ayer a Bruselas, Katz se había limitado a comentar que viajó a la capital belga para asegurarse el apoyo europeo a la guerra librada por su país con el fin de "desmantelar" al movimiento islamista palestino Hamas, consignó la agencia de noticias AFP.

Borrell, sin embargo, no escondió su irritación con la decisión de Katz de mostrar un video sobre un antiguo plan israelí de construir una isla artificial que sirva de puerto y otro sobre un proyecto de una línea férrea hasta India.

Katz, dijo Borrell, "hubiera podido aprovechar mejor su tiempo", ya que los videos "no tenían mucho que ver lo que estábamos discutiendo".

El Gobierno israelí dice que solo detendrá su ofensiva en Gaza, que ya ha dejado más de 25.400 palestinos muertos, cuando haya destruido por completo a Hamas por sus ataques en Israel del 7 de octubre, que terminaron con unos 1.200 muertos y 240 secuestrados en Gaza, entre ellos una veintena de argentinos.

Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza la idea de Estados Unidos y la mayor parte de la comunidad internacional de que permitir la creación de un Estado palestino luego del fin del conflicto con Hamas será la única forma de hallar paz y seguridad a largo plazo.

"Paz y estabilidad no se pueden construir solamente por medios militares. ¿Qué otra solución está considerando? ¿Hacer que todos los palestinos se vayan de Gaza? ¿Matarlos?", dijo ayer Borrell a periodistas en Bruselas.

Al Maliki manifestó por su parte que esperaba que la UE comience a "contemplar sanciones" contra Netanyahu y otros funcionarios israelíes que "están destruyendo las posibilidades de una solución de dos Estados". (Télam)