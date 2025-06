Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, el futbolista santacruceño Juan Gauto cerró su temporada en Deportivo La Coruña.

“Fue un placer y un orgullo haber formado parte de este club. Las cosas no salieron como las soñé y deseaba, pero me voy tranquilo sabiendo que, cada vez que me tocó jugar, di el máximo“, expresó el santacruceño en su cuenta de Instagram.

“Les deseo muchísimos éxitos en todo lo que viene. Tarde o temprano, este club volverá al lugar que pertenece, porque está rodeado de mucha gente buena y trabajadora!”, concluyó el deportista nacido en Corrientes y criado en Perito Moreno, provincia de Santa Cruz.

En total, Gauto disputó 13 partidos oficiales, de los cuales 11 fueron en la Segunda División y dos en la Copa del Rey.

En la temporada, acumuló 298 minutos en el campo, sin registrar goles ni asistencias y fue titular en dos encuentros.

En febrero, sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por más de dos meses. Este lunes, celebró su cumpleaños y ahora, con la finalización de su cesión, regresará al FC Basel a partir del 1 de julio.