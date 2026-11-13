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Chiclayo no recibió a un visitante más, recibió a uno de los suyos. Esta vez, sin embargo, Robert Francis Prevost, aquel religioso al que muchos todavía recuerdan como el Padre Roberto, regresó convertido en el papa León XIV, sucesor de Pedro y máxima autoridad de la Iglesia católica. La emoción fue imposible de disimular: entre música, danzas tradicionales y aplausos, el Santo Padre se mostró visiblemente conmovido, al punto de intentar contener las lágrimas.

La capital de Lambayeque vivió una jornada histórica con la llegada del pontífice, quien mantiene un vínculo profundo con el norte peruano, donde ejerció como obispo durante ocho años. Su arribo a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo marcó el inicio de un reencuentro que tuvo mucho de celebración popular y también de regreso familiar.

El papa León XIV arribó a Chiclayo, la ciudad peruana donde ejerció como obispo durante ocho años

La bienvenida estuvo a la altura de la ocasión. Una orquesta recibió al Papa y, entre las expresiones culturales preparadas para homenajearlo, la marinera norteña se convirtió en una de las grandes protagonistas. Con pañuelos en alto, trajes típicos y movimientos llenos de elegancia, los bailarines ofrecieron una postal de la identidad chiclayana.

Desde su lugar, León XIV siguió atentamente la presentación artística. Su rostro reflejaba alegría y emoción mientras observaba el espectáculo, en una escena que dejó ver cuánto significa Chiclayo en su historia personal y religiosa. Las banderas de Perú y del Vaticano acompañaron una ceremonia en la que la fe y las tradiciones locales se encontraron para darle la bienvenida.

Quince kilómetros de aplausos, lágrimas y globos amarillos

Pero la emoción no quedó limitada a la recepción oficial. Apenas comenzó el recorrido hacia las Pampas de Pimentel, donde el papa León XIV oficiará la Santa misa, Chiclayo se convirtió en un inmenso corredor humano. A lo largo de aproximadamente 15 kilómetros, miles de personas ocuparon ambos lados de la ruta para saludar al pontífice, sin importar el intenso sol ni las horas de espera.

Un niño vestido como el Papa León espera a lo largo de la ruta que el Papa León recorre para celebrar la misa cerca de las Pampas de Pimentel

Familias enteras se acercaron con la ilusión de verlo pasar. Los niños, subidos sobre los hombros de sus padres, agitaban globos amarillos y blancos; las madres sostenían a sus pequeños en brazos, mientras los adultos mayores aguardaban detrás de las vallas, algunos apoyados en sus familiares y otros con las manos juntas en señal de oración.

Las sombrillas multicolores ofrecían algo de protección frente al calor, pero nadie parecía dispuesto a perderse aquel momento. Cuando aparecieron los primeros vehículos de seguridad, los aplausos se multiplicaron y los celulares se levantaron al unísono. Todos buscaban lo mismo: una mirada, un saludo o una bendición del Papa.

Hubo lágrimas, fotografías religiosas levantadas hacia la caravana y brazos extendidos en un intento de acercarse al Santo Padre. Para muchos, no se trataba simplemente de contemplar al jefe de la Iglesia católica, sino de volver a encontrarse con el religioso que conocieron durante sus años de servicio pastoral en la región.

Miles de fieles llegaron hasta las Pampas de Pimentel para participar de la misa multitudinaria del papa León XIV

La multitud acompañó el desplazamiento de la comitiva entre gritos de alegría y muestras de afecto. Chiclayo no quería dejar pasar la oportunidad de demostrarle que el tiempo y el cambio de responsabilidades no habían borrado el vínculo construido durante aquellos ocho años.

Una visita marcada por su historia con Perú y una agenda pastoral multitudinaria

El regreso de León XIV a Lambayeque tiene un significado especial. Antes de llegar al Vaticano, Robert Prevost desarrolló una extensa labor religiosa en Perú, país cuya nacionalidad adoptó en 2015. Su paso por la diócesis de Chiclayo lo acercó a numerosas comunidades y le permitió conocer de cerca la realidad de sus habitantes.

Ahora, desde el pontificado, volvió a esa tierra para cumplir una agenda que combina celebraciones litúrgicas, encuentros con representantes de la Iglesia y actividades con instituciones locales.

Este viernes 13 de noviembre, el momento central de su visita será la misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel, prevista para las 10:30. Se estima que el predio podría recibir hasta un millón de personas.

La jornada continuará con una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, a las 12:40; un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, a las 16:30; y una reunión con integrantes de la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a las 17:45. El día concluirá con una cena junto a sacerdotes de la diócesis, prevista para las 19.

El sábado 14, las actividades comenzarán a las 8 con la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Luego, el pontífice viajará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará una misa a las 11.

Tras regresar a Chiclayo durante la tarde, León XIV se trasladará a Zaña para participar, a las 17:30, de un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en el marco de la clausura del Año Jubilar dedicado al santo.

Entre ceremonias, encuentros pastorales y celebraciones multitudinarias, la visita tiene un protagonista que trasciende cualquier protocolo: el afecto de una ciudad que volvió a encontrarse con quien alguna vez fue su obispo. Chiclayo le abrió las puertas al Padre Roberto y hoy recibió con orgullo al papa León XIV. Y si algo quedó claro durante esta jornada es que, más allá del blanco de la sotana y la dimensión universal de su nuevo cargo, hay lazos que permanecen intactos.