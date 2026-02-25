Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte del actor Robert Carradine, a los 71 años, provocó una fuerte conmoción entre fanáticos de la televisión familiar y del universo juvenil de Disney Channel. La noticia impactó especialmente a los seguidores de Lizzie McGuire, la icónica serie en la que interpretaba al entrañable padre de la protagonista.

La actriz y cantante Hilary Duff, quien dio vida a Lizzie, publicó un emotivo mensaje de despedida en Instagram, donde expresó su dolor y recordó el ambiente familiar que se vivía durante las grabaciones de la sitcom que marcó a toda una generación.

El mensaje de despedida de Hilary Duff a su “padre televisivo”

Duff escribió un sentido texto que rápidamente se viralizó: “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso”.

La actriz agregó que le afectaba profundamente saber que Carradine estaba atravesando problemas de salud. “Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”.

La publicación alcanzó más de un millón de “me gusta” en pocas horas y se llenó de comentarios de fanáticos que recordaron el legado emocional de la serie, considerada una de las comedias juveniles más queridas de los 2000.

Los seguidores destacaron el rol de Carradine como Sam McGuire, el padre protector y comprensivo que formaba parte de la familia televisiva junto a Hallie Todd y Jake Thomas dentro de la ficción.

Carrera, legado artístico y lucha contra el trastorno bipolar

Carradine también fue reconocido por su participación en películas como Más allá de la gloria (1980) y La venganza de los nerds (1984), que consolidaron su carrera en Hollywood como actor de comedia y drama.

Su familia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado difundido por el medio Deadline Media LLC, donde revelaron que el actor había enfrentado durante casi dos décadas un trastorno bipolar.

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban”, expresaron sus familiares.

También pidieron respeto y privacidad para atravesar el duelo.

El actor pertenecía a una conocida familia de artistas; su hermano, el músico y actor Keith Carradine, habló públicamente sobre el diagnóstico y destacó la importancia de visibilizar las enfermedades mentales: “No hay nada de qué avergonzarse. Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha y su hermosa alma”.

La noticia generó miles de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de la serie destacaron el valor sentimental de la figura paterna que Carradine representó para una generación que creció viendo Lizzie McGuire.

Muchos usuarios recordaron que el actor interpretaba al padre idealizado que transmitía calidez, comprensión y apoyo emocional, convirtiéndose en un referente televisivo de la paternidad positiva en las series juveniles.

El fallecimiento de Robert Carradine no solo marcó el final de una trayectoria artística extensa, sino también el cierre simbólico de una era para los fanáticos de la televisión juvenil de principios de los 2000.

Su familia concluyó el comunicado agradeciendo el cariño recibido y destacando el deseo de que su historia ayude a reducir el estigma asociado a las enfermedades mentales.