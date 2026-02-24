Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la ciudad italiana de Asís se desarrolla la exposición extraordinaria de los restos de Francisco de Asís al cumplirse 800 años de su muerte. Según informó Vatican News, la ostensión comenzó el 22 de febrero y se extenderá hasta el 22 de marzo de 2026, durante todo el tiempo de Cuaresma. El 21 de febrero los restos fueron trasladados desde la cripta hasta la iglesia inferior de la Basílica de San Francisco de Asís y colocados a los pies del altar papal para la veneración de los fieles.

Se trata de la segunda ostensión pública en la historia contemporánea, ya que habitualmente el sepulcro permanece cerrado y no visible para los peregrinos. Miles de fieles de distintos países participan durante estas semanas de celebraciones litúrgicas y momentos de oración en torno al fundador de la Orden Franciscana.

Personal especializado trasladó el antiguo féretro desde la cripta hasta la iglesia baja de la basílica, donde será venerado por los peregrinos.

Quién fue San Francisco, el poverello

Francisco nació en 1182 en Asís, hijo de un próspero comerciante. Tras una juventud marcada por aspiraciones militares y sociales, atravesó un proceso de conversión que lo llevó a renunciar a los bienes familiares y abrazar una vida de pobreza radical.

En 1209 fundó la Orden de los Hermanos Menores, proponiendo vivir el Evangelio con sencillez, itinerancia y fraternidad. Más tarde surgiría la rama femenina junto a Clara de Asís y posteriormente la Orden Franciscana Seglar.

El Santo de Asis no buscó cargos eclesiásticos ni posiciones de poder. Su autoridad estuvo ligada al testimonio personal y a una forma concreta de vivir la fe, centrada en la pobreza y la fraternidad universal.

Medios de comunicación de distintos países documentaron la histórica exposición pública de los restos del Poverello.

Francisco, el primer caso documentado de estigmatización en la historia de la Iglesia

El 17 de septiembre de 1224, mientras se encontraba en retiro en el monte Alverna, en la Toscana, Francisco recibió en su cuerpo las llagas de la Pasión de Cristo. Según relatan sus primeros biógrafos, tras la visión de un serafín crucificado aparecieron heridas en manos, pies y costado.

El episodio ocurrió dos años antes de su muerte, cuando tenía alrededor de 42 años. Las fuentes contemporáneas lo señalan como el primer caso documentado de estigmatización permanente en la tradición cristiana.

A lo largo de los siglos se registraron otros casos de estigmatización reconocidos por la Iglesia, como los de Catalina de Siena, Rita de Casia, Ana Catalina Emmerick y Gema Galgani. En el siglo XX se destacó el fraile capuchino Pío de Pietrelcina, miembro de la familia franciscana, quien llevó las llagas durante cincuenta años, desde 1918 hasta su muerte. Estos episodios, separados por siglos y contextos distintos, mantienen como punto común la identificación mística con la Pasión de Cristo iniciada en la experiencia de Francisco en 1224.

Un religioso se inclina en oración ante el cuerpo de San Francisco, expuesto de manera excepcional durante la cuaresma 2026.

La presencia franciscana en Argentina: cinco siglos de historia

Los franciscanos llegaron al actual territorio argentino a mediados del siglo XVI, en el contexto de la expansión misionera española en el Río de la Plata. Hacia 1550 arribaron los primeros frailes, y en 1583 acompañaron a Juan de Garay en la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires.

Su presencia se consolidó tempranamente en Santa Fe (1573), Tucumán y Jujuy. En 1599 ya se registraba actividad franciscana en el extremo norte. En 1612 se constituyó formalmente la Provincia Franciscana de la Asunción, que organizó institucionalmente la vida de la orden en el territorio.

Evangelización, educación y arquitectura

Durante el período colonial, los franciscanos desarrollaron una intensa tarea evangelizadora y social. Fundaron conventos, parroquias y centros de formación, además de impulsar misiones en distintas regiones, entre ellas el litoral y el norte argentino. Entre sus construcciones más emblemáticas se destacan:

La Basílica de San Francisco de Asís, inaugurada en 1754 en el barrio de Monserrat.

El Convento de San Francisco en Salta (1759).

El Convento de Catamarca (1695).

Las misiones franciscanas en el litoral, como San Francisco de Laishí.

En Buenos Aires, la Basílica de San Francisco constituye uno de los complejos religiosos más antiguos de la ciudad y ha permanecido vinculada a la orden desde el siglo XVI.

Más allá de la dimensión pastoral, los franciscanos tuvieron participación en momentos clave de la historia nacional. Acompañaron procesos políticos y sociales durante la etapa independentista y estuvieron presentes en acontecimientos como el Éxodo Jujeño y la autonomía de Jujuy en 1834.

Su impronta histórica se caracterizó por la predicación, la catequesis, la educación popular y la atención a los sectores más vulnerables, en coherencia con el espíritu de pobreza evangélica inspirado en San Francisco.

El relicario permite observar los restos mortales del Santo, en una ostensión extraordinaria aprobada por la Santa Sede.

Un aniversario con proyección universal

La exposición se inscribe en las celebraciones por los 800 años del fallecimiento del santo, ocurrido el 3 de octubre de 1226.

Según estimaciones difundidas por el Sacro Convento y medios vaticanos, se espera que entre 15.000 y 18.000 fieles visiten diariamente la Basílica durante el mes de la ostensión. En total, la cifra podría situarse entre 370.000 y 400.000 peregrinos, con proyecciones que no descartan superar el medio millón de visitantes antes del 22 de marzo.

Ocho siglos después, la figura de Francisco continúa convocando peregrinos y generando reflexión dentro y fuera de la Iglesia. Su mensaje de pobreza, fraternidad y cuidado de la creación mantiene vigencia en distintos contextos culturales.