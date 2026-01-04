Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado un ataque militar a gran escala contra Venezuela y anunció la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país en una operación conjunta con agencias estadounidenses de seguridad.

La acción del país del norte en el hemisferio sur generó una fuerte repercusión mundial. En la provincia de Santa Cruz también hubo debate, a un lado y otro de la grieta. La opinión se dividió entre los que festejaron la detención del presidente venezolano y los que alertaron por la grave intromisión de un país extranjero en la soberanía de otro.

Miles de venezolanos se reunieron en el obelisco para celebrar la detención de Maduro.

Uno de los que se refirió al hecho fue el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. “Vienen por el petróleo, el agua y el litio de Latinoamérica”, afirmó el jefe comunal, al tiempo que consideró: “La intervención militar de EEUU constituye una amenaza para toda la región y viola la Carta de Naciones Unidas. Atacaron un país y su soberanía, eso es delito internacional y debe ser condenado por todas las fuerzas”.

Más adelante, el referente del justicialismo de la capital provincial consideró: “Latinoamérica es una región de paz, es intolerable que por el evidente interés de nuestros recursos estratégicos soportemos la flagrante violación del derecho internacional en nuestro territorio”, dijo.

Al cruce le salió la exdiputada nacional Roxana Reyes (UCR). “Es muy grave que una persona que aspira a gobernar una provincia no distinga fácilmente el bien del mal…”, manifestó la exlegisladora. “Más aún cuando lo que tiene en frente es una dictadura que secuestra, tortura y mata a civiles hace 25 años”, subrayó.

En ese mismo tono, señaló: “Es grave que por ser una dictadura de izquierda ni pueda condenarla sin medias tintas. ¿Qué diferencia hay entre los secuestros, las torturas y las muertes de Videla y las de maduro? Ninguna diferencia” y fue contundente: “Tortura es tortura, secuestro es secuestro, muerte es muerte, dictadura es dictadura. Que el infierno sea de fuego o de hielo, lo mismo da”.

Otra de las que se refirió al tema fue la senadora nacional Natalia Gadano (Por Santa Cruz). “Venezuela libre“, fue como tituló su posteo en las redes sociales. “¡El mundo los aplaude de pie! Este es el fin de un dictador que usurpó el poder a pesar de haber sido derrocado en las urnas. Este es el principio para un pueblo que sufrió mucho, pero que nunca dejó de soñar con este nuevo amanecer. La caída de Maduro representa para los venezolanos un futuro esperanzador, donde la dignidad y la justicia finalmente puedan florecer”, manifestó.

En el polo opuesto a esta opinión, Ana María Ianni, diputada nacional de Unión por la Patria, también se refirió al tema con las siguientes palabras: “La voz de los pueblos de América Latina nos ha permitido conquistar Derechos Humanos indeclinables, así como también formas de gobierno democrático que supimos defender y que hoy valoramos”.

Ana María Ianni, diputada nacional.

Más adelante, consideró que “ningún ataque a la soberanía de nuestros pueblos será validado por el pueblo latinoamericano ni por el del resto del mundo“. Por ello, “expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y llamamos a los países de la región a levantar la voz contra el imperialismo yanqui que busca entrometerse en nuestras vidas“. Y dijo finalmente: “Levantamos la voz contra cualquier forma de imperialismo, violatoria del derecho internacional y de la libre determinación de los pueblos”.

Acaso el más extenso en el análisis fue el secretario de legal y técnica del municipio de Río Gallegos, Gonzalo Chute. “Lo que ocurrió hoy en Venezuela va más allá de Nicolás Maduro: se habilitó la intervención militar directa de Estados Unidos en un país latinoamericano, rompiendo todos los tratados internacionales que ordenaron el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y una paz duradera en nuestra región”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que este hecho puede tener “consecuencias terribles” que se van a proyectar más allá del territorio venezolano y su situación institucional, en un mundo con cada vez más frentes de conflicto abiertos. “Hoy vemos la supresión del orden público internacional en nuestra propia región y eso inevitablemente nos lleva a un mundo más peligroso”, expresó. “La intervención estadounidense tiene una única finalidad y es apropiarse de los recursos naturales de otro país por la fuerza“.

Gonzalo Chute, funcionario municipal

En otro párrafo, aclaró: “Y no estoy defendiendo a Maduro… ¿cómo quedó Irak después del derrocamiento de Saddam Hussein, o Libia después del derrocamiento de Gadaffi? ¿Qué pasó en Afganistán y qué está pasando hoy en Siria con un gobierno extremista en el poder?”, se preguntó el funcionario del Gabinete de Pablo Grasso.

“Este tipo de intervenciones, lamentablemente, nunca mejoraron la situación de la población, sino que de hecho la empeoraron: miren la actualidad de todos esos estados fallidos. Y por otra parte, si decretamos la muerte del orden público internacional, ¿por qué Putin no haría lo mismo mañana con Zelenski? ¿Por qué China no lo haría con Taiwán? Y así sucesivamente…”, consideró.

En Venezuela. Partidarios de Maduro, tras su captura

“Este es el problema de fondo de lo que ocurrió hoy en Venezuela: un precedente tremendo en un mundo que parece encaminarse a la tercera guerra mundial. Y en nuestra región, por primera vez desde 1989″, sostuvo finalmente.

En el otro extremo de la grieta, Daniela D’Amico, presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos, también se pronunció sobre el tema. “Por Venezuela. Caída del régimen venezolano, por un país libre, porque ningún pueblo merece vivir con miedo, porque la democracia no se negocia, porque la libertad siempre termina abriéndose paso. Venezuela libre. América despierta. Dios Bendiga a Venezuela“, sentenció la edila radical.

Daniela D’Amico, cancejala de la UCR

Por su parte, Juan José Ortega, referente del partido Encuentro Ciudadano que integra el espacio político “Por Santa Cruz”, indicó a través de la red social Facebook: “Como era de esperar, no era Maduro, era el petróleo” y agregó: “No liberan pueblos, fortalecen su poder colonialista“.

Juan José Ortega, de Encuentro Ciudadano.

A media tarde de este sábado, otro espacio político que se pronunció fue el que encabeza Diego Bavio, del partido UNIR. “Expresamos nuestro respaldo a la captura de Nicolás Maduro, hecho que consideramos un paso fundamental en el camino hacia la restauración del orden constitucional, la justicia y la plena vigencia de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, expresó.

“UNIR Santa Cruz manifiesta su esperanza y acompañamiento al proceso de transición democrática, aguardando con firme convicción la juramentación del presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, y el rol fundamental que desempeñará María Corina Machado en la reconstrucción institucional, política y moral de la nación venezolana”, señaló en un comunicado.

Diego Bavio, del partido UNIR, vivió mucho tiempo en Venezuela.

Finalmente, otro dirigente que habló fue el diputado nacional Juan Carlos Molina (Unión por la Patria). “Qué triste. Qué peligroso, ¿desde cuándo Estados Unidos es la policía del planeta?”, manifestó a través de la red social “X”, lugar en el que intervino activamente todo el día compartiendo información y opiniones contrarias al operativo realizado por Estados Unidos para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.