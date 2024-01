Líder opositora venezolana denunció intimidación por partidarios de Maduro en día de protestas

La opositora venezolana María Corina Machado, que aspira participar en las elecciones presidenciales de este año pese a estar inhabilitada políticamente, denunció hoy que varias sedes de su partido amanecieron con grafitis alusivos a una reciente consigna "antiterrorista" del presidente Nicolás Maduro, en un día en que oposición y oficialismo convocaron a manifestaciones.

Machado divulgó un video en redes sociales frente a la casa donde funciona su organización política Vente Venezuela en Caracas. En la calzada, en letras rojas, la frase "Fuerza bolivariana", en alusión a un plan político anunciado por Maduro la semana pasada para combatir "cualquier intentona terrorista". En el muro de la misma propiedad se veían las siglas "F.B.", en alusión a la misma consigna.

"Creen que con esto van a intimidar la voluntad de un pueblo que está decidido a lograr el cambio", afirmó Machado, que salió consolidada en las primarias de la oposición venezolana y denunció vandalismo similar en las sedes partidarias de otros seis estados.

Las internas de la principal alianza opositora, Plataforma Unitaria Democrática, donde compitió el espacio de Machado, se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre de 2023 y tuvieron una sorpresiva participación de 2,4 millones de personas.

Machado, que está inhabilitada, se quedó con el 92% de los votos.

"Maduro ha optado por convertirse en un candidato represor", siguió. "Como sabe que no tiene votos, entonces busca esconderse detrás de amenazas, de fusiles o de sentencias, porque sabe que va a perder. ¡Dejen el miedo y mídanse!", añadió.

Venezuela tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, según un acuerdo suscrito por el gobierno y la oposición en una negociación mediada por Noruega.

Estados Unidos, también protagonista del proceso, presionó al gobierno para crear un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones, al que Machado se acogió pese a no reconocer la sanción en su contra.

"Pretenden con eso acallar la voz de la gente", fustigó Machado. "No hay plata, ni torres de sonido, ni cornetas, ni amenazas que silencien la voz de un pueblo decidido a vivir en libertad", agregó.

El dirigente chavista Diosdado Cabello, vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció en la víspera "la activación del plan furia bolivariana, todos los estados, todos los municipios".

Maduro, candidato natural a la reelección, lo definió el jueves pasado como "un plan cívico, militar y policial para enfrentar cualquier intentona terrorista y golpista, se presente como se presente".

La dirigente liberal tiene previsto presentar una alianza en torno a su candidatura en un acto a celebrarse hoy y que también servirá para conmemorar la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, ocurrida el 23 de enero de 1958. Machado convocó en la Plaza Altamira, en el este de Caracas.

El chavismo, en paralelo, convocó a una marcha por el mismo motivo y cuyo trayecto incluye la zona en la que Machado tiene su acto, informó la agencia de noticias AFP.

Tanto los seguidores del Gobierno venezolano y opositores se movilizarán en diversos sectores de Caracas por la paz, contra el terrorismo, por la democracia y mejoras salariales, en el marco de la conmemoración de los 66 años de la rebelión cívico-militar del 23 de enero de 1958.

"Gran marcha para que más nunca sea traicionado el pueblo, chavistas a la calle", indicó el PSUV, a través de la red social X (ex Twitter).

La marcha de los seguidores del Gobierno iniciará en las afueras del Parque Generalísimo Francisco de Miranda (este) y culminará en la esquina de San Francisco en el centro de la capital.

Al respecto, Cabello, señaló ayer que saldrán a las calles recordar el 23 de enero, pero también en "rechazo al golpismo, al terrorismo, a la violencia, la guarimba y por la paz y tranquilidad de los venezolanos y en todos los estados vamos a repetir ese mecanismo", comentó.

Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, sindicatos y jubilados convocaron a todos los ciudadanos a alzar su voz en defensa de la democracia, el derecho a "vivir dignamente" y exigir mejoras salariales, informó la agencia de noticias Sputnik.

Un movimiento cívico-militar derrocó el 23 de enero de 1958 al Gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez (1953-1958), que abandonó el país con rumbo a República Dominicana a bordo del avión presidencial La Vaca Sagrada. (Télam)