Los Golden Globes premiará por primera vez el mejor Podcast del mundo La organización detrás de los prestigiosos premios reveló que incorporará una categoría dedicada a reconocer lo mejor del universo podcast, destacando la importancia de este formato en la narrativa contemporánea.

A partir de 2026, los Golden Globes incluirán una nueva categoría: Mejor Podcast, reconociendo los programas más influyentes y populares del año a nivel mundial.

Esta nueva distinción hará su debut oficial en la ceremonia de 2026, que tendrá lugar el 11 de enero y contará nuevamente con Nikki Glaser como anfitriona.

Aunque los detalles específicos sobre los requisitos para participar aún no han sido revelados, se sabe que hasta 25 producciones podrán ser consideradas y que seis de ellas llegarán a la lista final de nominados, aquellas que hayan tenido un impacto significativo en la cultura global. La categoría abarcará tanto formatos de audio como de video, reconociendo así el abanico creativo que hoy domina plataformas como Spotify, Apple Podcasts o YouTube.

Entre los posibles contendientes se mencionan gigantes como The Joe Rogan Experience, Call Her Daddy, SmartLess, The Daily, y el show de Amy Poehler, Good Hang.

The Joe Rogan Experience es un pódcast gratuito de audio y video presentado por el comediante y presentador de televisión estadounidense Joe Rogan

Con esta decisión, los Golden Globes apuntan a destacar una forma de narrativa que ha cobrado una relevancia imparable en los últimos años. “Los podcasts han emergido como un medio profundo para compartir historias y construir comunidades a través de fronteras y generaciones”, expresó Helen Hoehne, presidenta de la organización, reafirmando su compromiso con “honrar nuestras categorías tradicionales mientras abrimos espacio para nuevas voces y formatos”.

Este nuevo galardón se suma a una serie de cambios introducidos por los Golden Globes desde 2024, cuando se incluyeron premios como el de mejor logro en taquilla y el de mejor especial de comedia. Con estas modificaciones, la organización busca representar de manera más completa el consumo cultural actual y dar visibilidad a formatos que, hasta hace poco, quedaban fuera del radar de los grandes premios.

El auge del podcasting es innegable: se estima que para 2026 la audiencia global de este formato superará los 600 millones de personas. Con esta incorporación, los Golden Globes no solo reconocen una tendencia creciente, sino que también refuerzan su papel como reflejo del cambiante panorama del entretenimiento