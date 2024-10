Louis Tomlinson despidió a Liam Payne con un emotivo posteo: “Ayer perdí a un hermano” Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales para despedirse de su querido amigo Liam Payne, fallecido el 16 de octubre.

A tan solo 24 horas de la trágica muerte de Liam Payne, Louis Tomlinson ha sido el primer miembro de One Direction en expresar públicamente su dolor. En un desgarrador mensaje, Louis recordó a Liam como un hermano y una figura a la que siempre admiró.

“Estoy más que devastado de estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era una persona a quien admiraba cada día, una alma positiva, divertida y amable”, comenzó su mensaje Louis.

El emotivo tributo de Louis Tomlinson a su amigo Liam Payne

Louis y Liam compartieron más de una década de amistad y colaboración, y en su mensaje, Tomlinson recordó cómo desde su primer encuentro, la voz y el carisma de Liam lo impresionaron. “Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18. Su voz me impresionó al instante, pero lo más importante es que con el tiempo llegué a conocer al hermano amable que siempre quise tener”, escribió Louis.

Tomlinson también destacó el talento innato de Payne como compositor, su perfeccionismo y su papel vital en One Direction: “En mi opinión, Liam fue la parte más vital de One Direction. Su oído perfecto, su presencia en el escenario y su don para escribir fueron fundamentales para el éxito de la banda.”

El mensaje finaliza con un profundo agradecimiento y una promesa a Bear, el hijo de Liam, de ser siempre una figura presente en su vida: “Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo. Duerme bien.”

El mensaje completo en español

”Estoy más que devastado de estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma positiva, divertida y amable”.

”Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18. Su voz me impresionó al instante, pero lo más importante es que, con el tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había deseado tener toda mi vida.

Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía. A menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química que habíamos desarrollado en la banda.

Y que conste que, en mi opinión, Liam fue la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde muy joven, su oído perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por darnos forma, Liam.

Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando:

Me siento muy afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo toda la vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser.

Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre.

Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amé.

Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo, amigo. Duerme bien X”.

