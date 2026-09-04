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El Gobierno del Reino Unido salió al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas, luego del discurso que el mandatario brindó este jueves por la noche por cadena nacional y en el que anunció nuevas medidas vinculadas con la cuestión Malvinas.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, aseguró este viernes que el archipiélago “es británico” y sostuvo que la posición de Londres respecto de las islas se mantiene firme.

“Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos”, afirmó Streeting a través de su cuenta oficial de X.

El funcionario también cuestionó el discurso de Milei y consideró que los anuncios realizados por el Presidente argentino “dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.

La postura del Reino Unido sobre las Malvinas

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, publicó un mensaje en redes sociales en el que ratificó la posición histórica de Londres sobre el archipiélago.

“La posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas es inquebrantable”, sostuvo.

Miliband agregó que “las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños”.

Las declaraciones de ambos funcionarios se conocieron horas después del mensaje de Milei, en el que el Gobierno argentino anunció nuevas medidas para reforzar su política sobre las Islas Malvinas.

Qué anunció Javier Milei sobre las Islas Malvinas

Durante la cadena nacional, Milei adelantó que el Gobierno nacional endurecerá las sanciones contra las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas.

Según explicó, las compañías que desarrollen actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago podrían quedar impedidas de trabajar en la Argentina y enfrentar procesos judiciales, incluso mediante mecanismos de juicio en ausencia.

El Presidente también anunció un incremento de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

Javier Milei encabezó este jueves una cadena nacional en la que anunció nuevas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

“Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación”, afirmó Milei durante su discurso.

De esta manera, el Gobierno busca combinar medidas económicas y judiciales contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en las islas con un mayor despliegue de capacidades militares en el extremo sur del país.

La respuesta británica se produjo este viernes y volvió a dejar expuestas las posiciones contrapuestas de ambos gobiernos respecto de la soberanía sobre el archipiélago.