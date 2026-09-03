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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su malestar con el Reino Unido por la falta de apoyo militar durante las operaciones desarrolladas en Irán. Al mismo tiempo, no dio una respuesta concreta cuando fue consultado sobre si Washington respaldaría a Londres ante un eventual reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la cadena británica GB News, difundida horas antes del mensaje que el presidente Javier Milei tenía previsto emitir en cadena nacional para referirse al archipiélago.

Durante la conversación, Trump puso en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas británicas y remarcó la importancia estratégica que tiene para ese país el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa de su abastecimiento de petróleo. En ese sentido, cuestionó que Londres no hubiera enviado embarcaciones para colaborar con las operaciones militares.

“Su país no está atravesando un buen momento. Una parte importante de su petróleo pasa por el estrecho de Ormuz y, sin embargo, no estuvieron allí para ayudarme”, sostuvo el mandatario estadounidense.

Trump también contó que había solicitado asistencia a la OTAN y que había planteado el envío de barcos al entonces primer ministro británico, Keir Starmer. Según su relato, el dirigente le respondió que el Reino Unido no contaba con embarcaciones disponibles. “Le pregunté por qué no enviaba un par de barcos y me dijo que no tenían. Fue una situación muy triste”, relató.

La pregunta sobre las Malvinas

En otro tramo de la entrevista, la periodista Bev Turner le preguntó a Trump si Estados Unidos apoyaría al Reino Unido frente a una eventual iniciativa argentina para recuperar la soberanía de las Malvinas.

El presidente norteamericano recordó el conflicto bélico de 1982 y señaló que había seguido los acontecimientos de cerca. “Estuve allí durante la primera guerra. Fue hace mucho tiempo, pero la observé atentamente. Ustedes actuaron muy bien y recuperaron las islas con firmeza”, afirmó.

Sin embargo, Trump no confirmó de manera explícita cuál sería la posición de su Gobierno ante un nuevo reclamo argentino. En cambio, describió la guerra como un episodio lejano y destacó la distancia geográfica entre ambos países y el archipiélago.

Consultado sobre si se había sentido decepcionado por la ausencia británica durante las operaciones en Irán, el mandatario evitó hablar de una herida personal. “No diría que me sentí herido. Lo considero una experiencia de aprendizaje”, respondió.

Las palabras de Trump generaron una respuesta inmediata en el Reino Unido. La ministra laborista Anna Turley ratificó la posición histórica de Londres sobre el territorio en disputa. “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”, declaró a GB News.