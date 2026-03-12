Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) realizó el cóctel de cierre del Argentina Week 2026, un encuentro estratégico que convocó a empresarios, inversores internacionales y funcionarios de ambos países con el objetivo de posicionar a la Argentina en el mercado global y potenciar nuevas oportunidades de inversión.

La actividad se llevó a cabo en las oficinas de Microsoft en Times Square, en Nueva York, y contó con la presencia de más de 270 asistentes, entre representantes del sector privado, líderes corporativos y autoridades gubernamentales.

Durante la apertura del evento, la presidenta de AmCham Argentina, Mariana Schoua, destacó el momento que atraviesa el país y el rol del sector productivo para impulsar el desarrollo.

“Argentina atraviesa un momento decisivo. Después de años de inestabilidad y estancamiento, el desarrollo con un modelo federal vuelve a ocupar el centro de nuestra agenda”, afirmó.

Desarrollo económico

En su discurso, Schoua remarcó que el crecimiento económico requiere un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, basado en la confianza y la planificación de largo plazo.

“Desde AmCham sostenemos que el desarrollo no es una simple consigna o premisa, sino que representa una construcción colectiva, planeada y ejecutada mancomunadamente que requiere confianza, inversiones críticas, visión de largo plazo y una articulación inteligente entre el sector público y el sector privado”, sostuvo.

En ese marco, el encuentro buscó fortalecer los vínculos entre Argentina y Estados Unidos, considerado el principal inversor extranjero en el país, en un contexto internacional marcado por la transformación de las cadenas globales de valor y los flujos de inversión.

Según destacaron desde la organización, el Argentina Week se desarrolló en un momento clave para impulsar consensos y consolidar a la Argentina como un destino confiable para nuevas iniciativas empresariales.

Reconocimiento

Uno de los momentos centrales de la velada fue la entrega del Premio AmCham al Empresario del Año 2025, un reconocimiento que distingue a líderes corporativos argentinos y estadounidenses por su aporte al desarrollo productivo en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura.

El galardón al Empresario Argentino del Año fue otorgado a Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy, mientras que el premio al Empresario Estadounidense del Año fue entregado a Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation.

Miguel Galucio fue reconocido como empresario del año.

Durante la ceremonia, el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, y Eric Olson, encargado de la Sección Comercial de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, participaron de la entrega de los reconocimientos.

Galuccio destacó la importancia de la relación entre ambos países para el crecimiento económico.

“Los lazos entre ambos países han sido fundamentales para el desarrollo de la Argentina. Hoy vemos que el potencial de crecimiento futuro está directamente relacionado con el interés de las empresas norteamericanas en invertir en el recurso no convencional, y AmCham como nexo es quien está permitiendo nuevos diálogos y generando nuevos puentes”, señaló.

Por su parte, Nelson valoró la trayectoria de su compañía en el país y las oportunidades de expansión. “Es un honor recibir este premio por parte de Chevron. Chevron tiene una larga historia en Argentina y vemos una gran oportunidad para seguir profundizando nuestras alianzas y contribuir al desarrollo energético del país”, expresó.

En el marco del evento, AmCham también otorgó menciones especiales a empresas que se destacan por su compromiso con la inversión productiva y el crecimiento económico del país dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las compañías distinguidas fueron Andes Corporación Minera, Galan SDE, Generación Eléctrica Argentina Renovable, Minas Argentinas, Rincón Mining, SIDERSA, Southern Energy, Terminal Timbúes, VMOS e YPF Luz.

Galan SDE también fue reconocido.

Autoridades

El encuentro contó con la presencia de representantes del sector público de distintos niveles de gobierno, entre ellos gobernadores, ministros y funcionarios nacionales.

Entre los asistentes se destacaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

También participaron el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Energía y Minería, Daniel González; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios.

Desde AmCham Argentina señalaron que el Argentina Week representó un espacio clave para fortalecer el vínculo bilateral entre Argentina y Estados Unidos, generar confianza para las inversiones y promover una articulación público-privada que impulse la competitividad del país.

En ese sentido, la entidad reafirmó su compromiso de seguir trabajando para consolidar una agenda de desarrollo basada en la cooperación internacional y en el crecimiento productivo de una Argentina federal.