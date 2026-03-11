José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en medio de la conmoción por un carabinero baleado en la cabeza El nuevo presidente de Chile inició su mandato 2026-2030 tras la ceremonia de cambio de mando en el Congreso de Valparaíso. La jornada quedó marcada por el ataque a un carabinero en Puerto Varas, que permanece con muerte cerebral, y por un amplio operativo policial para encontrar a los responsables.

Chile vivió este miércoles una jornada histórica con el cambio de mando presidencial, en la que José Antonio Kast asumió como nuevo presidente de la República para el período 2026-2030 tras recibir la banda presidencial de manos del mandatario saliente Gabriel Boric.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, donde participaron autoridades chilenas, delegaciones extranjeras y más de mil invitados en uno de los actos institucionales más importantes del país.

Minutos después de asumir el cargo, Kast tomó juramento a los 24 ministros que integran su gabinete, con lo que comenzó formalmente su gestión al frente del Ejecutivo chileno.

El líder político llega a la presidencia luego de imponerse en la segunda vuelta de las elecciones de diciembre de 2025 frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, resultado que marcó un giro político en Chile tras el gobierno de Boric.

La jornada quedó marcada por el ataque a un carabinero

Hacia el interior del país, sin embargo, la jornada del cambio de mando quedó atravesada por un hecho de extrema gravedad ocurrido horas antes: un carabinero fue baleado en la cabeza durante un procedimiento policial en Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

La víctima es el sargento segundo Javier Eduardo Figueroa Manquemilla, funcionario de la Primera Comisaría de Puerto Varas, quien recibió un disparo en medio de una fiscalización a personas que consumían alcohol en la vía pública.

Según los antecedentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 06:00 de la mañana en la intersección de San Francisco con Línea Férrea, cuando una patrulla acudió al lugar tras el aviso de vecinos que denunciaron disturbios.

Al acercarse para controlar la situación, uno de los individuos sacó un arma de fuego tipo pistola y disparó directamente contra el uniformado, impactándolo en la cabeza.

Producto del disparo, el carabinero cayó por un barranco cercano y fue trasladado de urgencia a un centro médico en Puerto Montt, donde los médicos confirmaron que permanece en estado crítico, con muerte cerebral y riesgo vital.

Kast reaccionó antes de asumir el cargo

A menos de una hora del inicio del cambio de mando, José Antonio Kast se refirió públicamente al ataque, acompañado por quienes horas después asumirían como ministros del Interior y Seguridad, Claudio Alvarado y Trinidad Steinert.

El entonces presidente electo expresó su preocupación por el estado del funcionario y envió un mensaje a su familia. “Hoy es un día especial de celebración para todos los chilenos porque hay un cambio de mando, pero no podemos dejar pasar una situación grave: un ataque a un carabinero”, afirmó.

Kast recordó que el uniformado está casado con una funcionaria de Carabineros y es padre de un hijo, lo que profundiza la conmoción que generó el caso en el país.

“Va a haber un antes y un después” José Antonio Kast, presidente de Chile

Durante su declaración, el nuevo presidente adoptó un tono firme respecto a la seguridad pública y aseguró que su gobierno impulsará medidas estrictas contra quienes ataquen a funcionarios del Estado.

“Cuando atacan a un carabinero nos atacan a todos nosotros. Aquí va a haber un antes y un después”, sostuvo.

Kast también afirmó que su administración buscará perseguir y juzgar a los responsables con todo el peso de la ley.

“El que ataca a un carabinero ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley”, declaró.

El mandatario agregó que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad coordinarán acciones para reforzar las investigaciones y las medidas contra la delincuencia.

Un operativo policial y un detenido

Tras el ataque, las autoridades desplegaron un amplio operativo policial en la región de Los Lagos para ubicar a los responsables.

Durante la tarde de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre en el marco de las diligencias relacionadas con el caso.

Por el momento, las autoridades no confirmaron si el detenido corresponde al autor material del disparo o si se trata de una persona vinculada a la investigación.

El director de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que el procedimiento corresponde a una etapa inicial del proceso investigativo, mientras continúan las pericias y la recopilación de pruebas.

Autoridades viajan a Puerto Montt

Ante la gravedad de la situación, las nuevas autoridades de seguridad del país confirmaron que viajarán a la región de Los Lagos para acompañar a la familia del carabinero y supervisar la investigación.

La futura ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, tienen previsto trasladarse al Hospital de Puerto Montt, donde permanece internado el funcionario.

Araya indicó que dispuso todos los recursos disponibles para ubicar a los responsables del ataque.

“Está muy grave, gravísimo, en riesgo vital y con muerte cerebral. Es nuestra preocupación”, afirmó el jefe de la institución policial.

Un cambio de gobierno bajo tensión

Mientras el país observa el inicio del nuevo gobierno de Kast, el ataque contra el carabinero instaló de inmediato el debate sobre la seguridad pública, uno de los temas centrales de la campaña presidencial.

En paralelo a la asunción, el nuevo mandatario comenzó a delinear las primeras medidas de su administración junto a su gabinete y recibió a delegaciones internacionales que participaron de la ceremonia.

De esta manera, el inicio del gobierno de José Antonio Kast quedó marcado por un clima de conmoción nacional, mientras las autoridades intentan esclarecer el ataque al funcionario policial y la justicia avanza en la búsqueda de los responsables.

La presencia de Javier Milei en la ceremonia

La ceremonia de cambio de mando también contó con la presencia de varios líderes internacionales, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, quien viajó especialmente a Chile para participar del acto institucional.

El mandatario argentino llegó a Valparaíso para asistir al traspaso de la banda presidencial y acompañar el inicio del nuevo gobierno chileno. Sin embargo, la reunión bilateral que estaba prevista entre Milei y Kast finalmente se canceló.

Desde el entorno del nuevo gobierno chileno señalaron que la suspensión respondió a problemas de agenda, por lo que el presidente argentino asistió directamente a la ceremonia oficial en el Congreso.

Tras participar del acto, Milei emprendió su regreso a la Argentina para continuar con su agenda internacional en España.

El cierre del cambio de mando

Una vez concluida la ceremonia, el nuevo presidente chileno recibió a delegaciones internacionales y autoridades en el Palacio de Cerro Castillo, donde se desarrolló un almuerzo oficial.

Mientras tanto, Gabriel Boric dejó el Congreso Nacional acompañado por su familia, cerrando formalmente su etapa como jefe de Estado.

Con este cambio institucional, Chile inicia una nueva etapa política bajo el liderazgo de José Antonio Kast, en una jornada que combinó el simbolismo republicano del traspaso de mando con la conmoción nacional por el grave ataque contra un carabinero en Puerto Varas.