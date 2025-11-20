Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el desfile de trajes típicos de Miss Universe 2025, uno de los momentos más esperados del certamen, Miss Noruega, Leonora Lysglimt-Rødland, acaparó todas las miradas con un traje fuera de lo común: un salmón gigante. La participante rindió homenaje a uno de los productos más emblemáticos de su país y generó un gran revuelo en redes sociales.

Mientras muchas concursantes optaron por trajes inspirados en sitios históricos o bellezas naturales, Noruega eligió destacar su salmón, reconocido mundialmente por su calidad y producción sostenible . Leonora apareció en el Impact Arena, en Pak Kret, luciendo un abrigo que reproducía la forma y el color naranja característico del salmón. Bajo el abrigo llevaba un enterizo transparente con flequillos que simulaban las espinas, botas a juego como la cola del pez y un sombrero que imitaba la cabeza del salmón.

El maquillaje completó el look: delineado negro marcado, mejillas ligeramente ruborizadas, labios nude y accesorios dorados largos . La combinación de creatividad y orgullo por su cultura noruega convirtió su aparición en uno de los momentos más comentados del evento.

Según el equipo de Leonora, el traje representó tres ejes principales: la importancia histórica de la pesca en Noruega, el papel del salmón en el comercio internacional y la necesidad de impulsar prácticas responsables que protejan los ecosistemas. La propuesta se alejó del folclore tradicional para apostar por una narrativa contemporánea y ecológica.

Con solo 19 años, Leonora Lysglimt-Rødland es una de las participantes más jóvenes y comentadas. Campeona mundial de baton twirling, bailarina, atleta y activista por la moda sostenible, la llamada “Miss Abaca” —por su promoción del uso de fibras naturales como el abacá— ha buscado integrar conciencia ecológica en cada una de sus apariciones dentro del certamen.

Memesy reflexiones en redes sociales

A pocos minutos de haber desfilado, el look se volvió protagonista en X, TikTok e Instagram, generando miles de comentarios, memes y debates. Las bromas iban desde “convertir la pasarela en un menú de mariscos” hasta comparaciones con disfraces teatrales. Sin embargo, muchos usuarios defendieron la intención simbólica del diseño, que busca crear conciencia sobre sostenibilidad y el cuidado de los ecosistemas marinos.

Con su traje de salmón, Miss Noruega no solo acaparó reflectores, sino que también puso sobre la mesa un debate que combina moda, identidad cultural y responsabilidad ambiental, demostrando que una pasarela puede ir mucho más allá del espectáculo.