La británica Victoria Bond, relacionista pública de 40 años oriunda de Cornwall, fue una de las cinco víctimas fatales que murieron durante una compleja expedición de trekking en el Parque Nacional Torres del Paine, en medio de un violento cambio meteorológico.

Su último video, publicado horas antes del accidente, retrata con crudeza las difíciles condiciones del circuito O, una de las rutas más complejas de la Patagonia.

Quién era Victoria Bond

Bond trabajaba en Visit Isles of Scilly, la oficina de turismo del archipiélago situado al sur de Inglaterra. Desde la institución aseguraron estar “completamente devastados” por la noticia y recordaron que la profesional dedicó más de seis años a impulsar la visibilidad del destino.

El presidente de la empresa destacó en dialogo con la BCC que era una colaboradora incansable y que su compromiso con la promoción de las islas la convirtió en una figura clave dentro de la comunidad local: “Siempre era un placer trabajar con ella, y no puedo elogiar lo suficiente su trabajo. Es una pérdida enorme para la comunidad”, lamentó.

Afirmó también que la británica se encontraba realizando “el viaje de su vida” en la Patagonia chilena y argentina.

El último video de Victoria Bond: un registro que muestra la dureza del clima en Torres del Paine

Horas antes del fatal suceso, Christian uno de los compañeros que viajaba con Bond compartió en redes sociales un video donde se ve a la joven y los otros turistas durante las primeras jornadas del Patagonia O-Trek, donde la lluvia intensa convirtió el sendero en una travesía extremadamente difícil.

En tono de broma, escribió: “¿Por qué m… volé 8.000 km cuando podría haber caminado por Bodmin Moor bajo una ligera llovizna?”. Relató que el camino se transformó en un verdadero río, que debieron enfrentar varios cruces peligrosos y que la falta de infraestructura básica como puentes hacía aún más compleja la marcha.

“Llovió a cántaros desde el primer paso, el sendero se convirtió en un afluente del Amazonas (…). Cinco cruces de ríos y solo un maldito puente. Debería haber traído una canoa y un sacerdote”, describió la mujer, en alusión a la difícil situación meteorológica del lugar.

A pesar de ello, destacó un instante de alivio cuando el cielo se abrió inesperadamente y el valle apareció ante ellos “como una lata de duraznos”, un respiro pasajero antes de que las condiciones volvieran a empeorar.

“No había guardaparques cuando llegamos”: El relato de amigos de turista británica muerta en Torres del Paine

Tras confirmarse su fallecimiento, el grupo de amigos que viajaba con ella compartió un mensaje de despedida y un testimonio sobre las circunstancias que enfrentaron.

“Gracias por todos los mensajes, amor y apoyo. Estamos devastados más allá de las palabras por la pérdida de nuestra hermosa amiga Victoria”, comenzaron diciendo.

Explicaron que al llegar al campamento Los Perros no encontraron guardaparques, debido a que el personal se encontraba ejerciendo su derecho a voto en las elecciones presidenciales. Normalmente, los guardaparques son los que evalúan las condiciones meteorológicas y cierran el paso si se vuelve inseguro.

Victoria junto a sus compañeros de viaje.

Aseguraron que habían seguido la ruta oficial y el itinerario autorizado, y que partieron al día siguiente con la información de que el sendero se encontraba abierto. Sin embargo, la situación cambió con una rapidez que describieron como “aterradora”, con ráfagas de viento, nieve intensa y una visibilidad prácticamente inexistente.

“En ese punto estábamos en un gran grupo de otros senderistas experimentados con los que habíamos estado viajando. Cuando quedó claro que ya no era seguro continuar, nos dimos la vuelta e hicimos todo lo posible por ayudarnos mutuamente a bajar. No hubo ninguna búsqueda oficial organizada por las autoridades del parque ese día”, detallaron.

Y agregaron: “Estamos compartiendo esto solo porque la gente pregunta, y porque la claridad es importante. Nuestros compañeros senderistas fueron increíbles y solidarios y trabajaron increíblemente duro en condiciones imposibles. Gracias de nuevo por su amabilidad. Tenemos el corazón roto”.

Cómo se activó la emergencia: el rol clave del sistema SOS Garmin

La alerta que permitió coordinar el rescate se originó gracias al sistema SOS Garmin de un turista que transitaba por la zona y que logró enviar un mensaje satelital a Estados Unidos.

Desde la central de la empresa se comunicó la emergencia a Senapred, lo que permitió movilizar rápidamente a un equipo de 24 especialistas chilenos. Las labores concluyeron con el hallazgo de los cuerpos y con la ubicación de otros senderistas que habían sido reportados como desaparecidos.

La turista mexicana Cristina Calvillo Tovar fue encontrada con vida, pero murió durante el traslado debido a la gravedad de su estado. Junto a ella fallecieron su compatriota Julián García Pimentel y los ciudadanos alemanes Nadine Lichey y Andreas von Pein.

Una zona de alta complejidad: condiciones extremas y antecedentes de accidentes previos

El delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, explicó que todos los cuerpos fueron encontrados sobre el sendero, lo que indica que las muertes no se produjeron por caídas, sino por una combinación de agotamiento extremo y un clima que se volvió hostil en cuestión de minutos.

Describió la zona como un tramo muy exigente, donde el viento, la nieve y la visibilidad reducida pueden transformar la ruta en un recorrido de alto riesgo. Recordó además que esta parte del circuito se mantiene cerrada durante el invierno y solo se reabre en noviembre. Recordó además que hace siete años se produjo un accidente fatal en el mismo sector.

La tragedia ha reactivado la discusión sobre los protocolos de seguridad en parques nacionales, la presencia de guardaparques en sectores críticos, la importancia del monitoreo meteorológico en tiempo real y la necesidad de reforzar las advertencias dirigidas a turistas extranjeros que no están familiarizados con la rapidez con la que cambian las condiciones en la Patagonia.

Mientras continúan las investigaciones, familiares, amigos y colegas de Victoria Bond han recordado su humor, su energía y su compromiso profesional, cualidades que —afirman— la acompañaron hasta su último viaje.