La gala preliminar de Miss Universo 2025, celebrada este miércoles 19 de noviembre en Tailandia, quedó marcada por un impactante incidente que generó alarma entre asistentes, organización y seguidores del certamen: Miss Jamaica, Gabrielle Henry, cayó del escenario durante su pasarela en traje de noche y tuvo que ser retirada en camilla.

Durante la presentación con vestido de noche, Gabrielle Henry desfilaba con seguridad luciendo un diseño largo y fluido en tono naranja. Sin embargo, al dar un paso hacia el frente, perdió el equilibrio y cayó desde el borde del escenario, provocando gritos de sorpresa en el auditorio.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo el equipo de producción corrió inmediatamente hacia la zona del incidente. Minutos después, personal médico trasladó a la concursante en camilla, aumentando la preocupación por su condición.

Estado de salud de Gabrielle Henry

Tras varias horas de incertidumbre, la Miss Universe Organization (MUO) confirmó que Henry se encuentra estable y solo presenta “un par de heridas menores”, sin fracturas, según reportó USA Today.

El presidente de la MUO, Raúl Rocha Cantú, visitó a la concursante en el hospital en Bangkok y aseguró en un comunicado nocturno: “Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche.”

A sus 28 años, la representante jamaicana permanecerá bajo supervisión médica hasta completar el protocolo de recuperación. La organización no ha confirmado si podrá volver al escenario para la final del 21 de noviembre.

El accidente generó impacto entre las competidoras. Fátima Bosch, Miss México, contó en entrevista que Henry habría caído “en un hoyo del escenario” y que la organización actuó con rapidez. También expresó su deseo de que la jamaicana pueda recuperarse a tiempo para la gala final.

¿Quién es Gabrielle Henry?

Gabrielle Henry es doctora oftalmóloga y fundadora de la See Me Foundation, una institución que impulsa oportunidades educativas y económicas para personas con discapacidad visual en Jamaica.

Días antes del accidente, la joven expresó su entusiasmo por participar en el certamen y vivir la cultura tailandesa junto a otras 120 delegadas.

Miss Universo 2025: una edición marcada por controversias

La edición 2025 del concurso ya venía envuelta en polémicas:

Hace unas semanas atrás, el director de Miss Universe Thailand, Nawat Itsaragrisil, fue duramente criticado por llamar “estúpida” a Miss México en una transmisión en vivo.

Por su parte, el juez Omar Harfouch renunció denunciando supuestas irregularidades en la selección de semifinalistas, acusaciones desmentidas por la MUO.

Cuándo ver la final de Miss Universo 2025

La final de la edición número 74 de Miss Universo se realizará el 21 de noviembre a las 8 a.m. (hora local de Tailandia), donde la danesa Victoria Theilvig -ganadora del certamen pasado- entregará la corona y el título a la nueva triunfante. Debido a la diferencia horaria, en Latinoamérica se emitirá el jueves 20 y en especial, en la Argentina a partir de las 22.00 horas.

Cómo ver la final de Miss Universo desde Argentina

Desde nuestro país ningún canal compró los derechos de retransmisión, por lo que estará disponible la emisión en directo que haga Telemundo Internacional. Este mismo está disponible para los suscriptores de Flow. Además, en el canal oficial de YouTube de Miss Universe también podrás ver en directo la gran final y el recambio de corona entre las participantes.