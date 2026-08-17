Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el domingo 16 de agosto a los 36 años, continúa siendo investigada por las autoridades de Carolina del Sur. A pocas horas del fallecimiento de la actriz, la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville dio a conocer nuevos detalles sobre la autopsia.

De acuerdo con el reporte del médico forense Mike Ellis, durante el procedimiento no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte.

Sin embargo, las autoridades todavía no establecieron de manera definitiva la causa del fallecimiento. “La causa y forma” de la muerte permanecen pendientes de una investigación más profunda y de la finalización de estudios adicionales, según el comunicado difundido por la oficina forense.

El llamado de emergencia

Los servicios de emergencia acudieron alrededor de las 13:51 del domingo 16 de agosto a una residencia en Greenville, Carolina del Sur, después de recibir una llamada al 911 que alertaba sobre una “mujer inconsciente”.

Los paramédicos encontraron a Panettiere y comenzaron a brindarle asistencia médica en el lugar mediante soporte vital cardíaco avanzado. Aproximadamente 30 minutos después, a las 14:32, la actriz fue declarada muerta.

Informaciones difundidas previamente por medios estadounidenses, entre ellos TMZ, People y Page Six, señalaron que durante las comunicaciones de los servicios de emergencia se mencionaron términos como “sobredosis” y “paro cardíaco”.

Narcan: el medicamento encontrado en la vivienda

Otro de los elementos que llamó la atención en la investigación es el hallazgo de Narcan dentro del apartamento de Panettiere, según información difundida por TMZ.

El Narcan es el nombre comercial de la naloxona, un medicamento administrado habitualmente para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Entre las sustancias sobre las que puede actuar se encuentran la heroína, la oxicodona, la morfina y el fentanilo.

El medicamento suele administrarse mediante un dispositivo nasal. Según los reportes citados por TMZ, el dispositivo utilizado para suministrarlo fue localizado sobre un colchón dentro de la vivienda.

Sin embargo, existe una incógnita importante: no está confirmado quién recibió la dosis de Narcan.

De acuerdo con la información difundida por el medio estadounidense, dos ambulancias acudieron al apartamento y habría habido dos personas en dificultades en el lugar. Por esa razón, el hallazgo del medicamento no permite determinar por sí solo que Panettiere haya recibido naloxona ni que una sobredosis de opioides haya sido la causa de su muerte.

Los reportes sobre la atención médica en el lugar también señalan que los paramédicos utilizaron epinefrina, también conocida como adrenalina.

Este medicamento se emplea habitualmente durante las maniobras de reanimación de pacientes que sufren un paro cardíaco. Su utilización sería consistente con el aviso inicial recibido por los servicios de emergencia, que reportaba a una mujer inconsciente y posteriormente un paro cardíaco.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, Panettiere murió en el lugar y ninguna persona fue trasladada en las ambulancias que acudieron a la residencia.

En el momento de la emergencia, Brian Hickerson, pareja intermitente de Hayden Panettiere durante varios años, se encontraba en la vivienda.

Según los reportes citados, Hickerson había viajado junto a la actriz desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur el sábado anterior a su fallecimiento.

En mayo pasado, Hickerson había hablado públicamente sobre Panettiere y expresó afecto hacia ella en declaraciones a TMZ. En aquella oportunidad, reconoció que consideraba que ella estaría mejor sin él y manifestó su deseo de verla prosperar.