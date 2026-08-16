No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Rosa Micaela Quipildor, de 30 años, fue detenida en Japón bajo sospecha de intentar ingresar cocaína de contrabando al país. La mujer había llegado sola al aeropuerto de Haneda, en Tokio, el pasado 10 de agosto, procedente del Reino Unido.

Su comportamiento despertó sospechas entre los funcionarios de la Aduana japonesa, quienes decidieron realizarle una inspección. Durante el procedimiento, una radiografía permitió detectar varios objetos en el interior de su cuerpo.

Los estudios revelaron que llevaba 101 cápsulas con forma de capullo, envueltas en plástico y recubiertas con un material negro similar al caucho.

En total, los paquetes contenían aproximadamente un kilogramo de cocaína, cuyo valor estimado de venta al por menor en Japón alcanzaría los US$152.160.

Traslado

De acuerdo con la información difundida por medios japoneses como FNN, TBS News Dig y TV Asahi, Quipildor reconoció los cargos durante el interrogatorio.

Según su declaración, una mujer a la que había conocido durante un festival en Argentina le habría realizado la propuesta de transportar la droga. La acusada aseguró que recibió los paquetes en Brasil, donde los habría ingerido antes de emprender el viaje.

A cambio del traslado hasta Japón, le habrían prometido un pago de US$7.000.

Las autoridades japonesas continúan con la investigación para determinar si detrás del traslado existe una organización dedicada al narcotráfico con base en Sudamérica y establecer qué otros integrantes podrían estar involucrados.

Investigan una posible red de narcotráfico

El caso quedó bajo investigación de la Policía Metropolitana de Tokio, que busca determinar el origen de la cocaína y el destino que tendría una vez ingresada al territorio japonés.

La cantidad de droga secuestrada y la modalidad utilizada para ocultarla dentro del cuerpo de la mujer forman parte de los elementos analizados por los investigadores.

Según datos difundidos por las autoridades japonesas, durante el año pasado fueron detenidas 415 personas por delitos relacionados con la posesión de cocaína, una cifra que representa un incremento de casi diez veces en comparación con una década atrás.

Una radiografía permitió descubrir las cápsulas en el cuerpo de la mujer.

Otro caso protagonizado por una argentina en Bali

El episodio recuerda a otro caso ocurrido en marzo de 2025, cuando una argentina de 46 años fue detenida en el aeropuerto internacional Ngurah Rai de Bali, Indonesia, luego de intentar ingresar al país con más de 300 gramos de cocaína.

En aquella oportunidad, Eleonora Gracia llevaba la droga oculta en un preservativo dentro de sus partes íntimas. La maniobra fue detectada luego de que las autoridades recibieran información de inteligencia sobre el posible traslado de estupefacientes.

Los agentes de la Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia finalmente incautaron 324 gramos de cocaína.

Según la investigación, Gracia había recibido la droga en México de un hombre de origen británico y le habían prometido un pago de US$3.000 por concretar el traslado.

La mujer fue posteriormente condenada por la Justicia de Indonesia a siete años de prisión por el intento de ingreso de estupefacientes a la isla turística de Bali.