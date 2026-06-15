Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte de Anne Schedeen causó conmoción en el mundo del espectáculo. La intérprete, recordada por darle vida a Kate Tanner, la madre de familia de la exitosa serie cómica “ALF”, falleció a los 77 años, según confirmó su familia a través de un comunicado publicado en Facebook.

“Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz. Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perritos, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, expresaron sus familiares.

También destacaron la fortaleza de la actriz y aseguraron que su recuerdo permanecerá vivo a través de sus obras, sus risas, sus creaciones y los momentos compartidos. “Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy con ustedes’. Y tenía razón”, señalaron.

Hasta el momento, no se informó la causa de su fallecimiento.

Una carrera marcada por la televisión y el éxito de “ALF”

Además del anuncio familiar, su agente Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, confirmó la noticia al medio especializado The Hollywood Reporter y recordó a Schedeen como “una verdadera artista y amiga. Única en su clase”.

Anne Schedeen nació como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón. Su carrera comenzó en el teatro-cena en Hawái y luego continuó en Nueva York, antes de instalarse en Los Ángeles, donde firmó contrato con Universal Pictures.

Su debut televisivo llegó en 1974 con una participación en “El hombre de los seis millones de dólares”. A lo largo de las décadas siguientes formó parte de reconocidas producciones como “La mujer biónica”, “El increíble Hulk”, “Tres son multitud”, “Cheers”, “Magnum PI”, “Se ha escrito un crimen” y “Judging Amy”.

También participó en películas como “Embryo” (1976), “Vuelo al Holocausto” (1977), “Exo-Man” (1977), “Champions: A Love Story” (1979), “Second Thoughts” (1983) y “Slow Burn” (1986).

Sin embargo, su papel más recordado llegó con “ALF”, la comedia de NBC emitida entre 1986 y 1990, donde interpretó a Kate Tanner, la madre que debía convivir con un extraterrestre proveniente de Melmac que llegaba inesperadamente a su hogar.

El legado de la mamá de “ALF”

El personaje de Kate Tanner se convirtió en un símbolo de la televisión de los años ochenta y marcó a una generación de espectadores. La serie tuvo gran popularidad y dio lugar a producciones derivadas, incluida una versión animada.

Luego del éxito de “ALF”, Schedeen continuó trabajando en televisión y cine, aunque con el paso del tiempo decidió alejarse de la actuación para dedicarse al diseño de interiores.

A la actriz le sobreviven su esposo Christopher Barrett, con quien estuvo casada durante 55 años, su hija Taylor Barrett, su nuera Hilary Flynn, además de otros familiares y sus perros rescatados Roo y Red.

Anne Schedeen será recordada por su presencia en una de las comedias más queridas de la televisión y por haber dado vida a uno de los personajes familiares más reconocidos de aquella época.