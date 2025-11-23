La música italiana perdió a una de sus voces más emblemáticas. Ornella Vanoni, ícono de la “música leggera” y figura imprescindible en la cultura popular del siglo XX, murió en Milán a los 91 años tras un paro cardíaco.

Su nombre quedará ligado para siempre a clásicos inmortales como “L’Appuntamento” y “Domani È Un Altro Giorno”, canciones que cruzaron fronteras y conquistaron América Latina, especialmente la Argentina.

Una voz única que trascendió géneros

Nacida el 22 de noviembre de 1934 en Milán, Vanoni inició su carrera artística en los años cincuenta como actriz, con un debut destacado en Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello. Aunque participó en varias películas entre 1960 y 2021, su verdadera revolución llegó en la música.

Fue en los años sesenta cuando su figura comenzó a ganar notoriedad en festivales como Nápoles y San Remo. Su interpretación de “L’Appuntamento” —versión italiana de la obra de Roberto y Erasmo Carlos— la catapultó a la fama internacional. Poco después se impondría en el Festival de Nápoles con “Tu si na cosa grande”, consolidando su estatus de estrella.

A lo largo de su carrera, grabó más de cincuenta discos y trabajó con artistas como Gino Paoli, su gran amor; Toquinho, Vinicius de Moraes, Burt Bacharach, Herbie Hancock, George Benson y Gerry Mulligan. En 1976 registró en vivo La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria junto a Toquinho y Vinicius, y una década más tarde viajó a Nueva York para grabar Ornella &…, uno de los álbumes más importantes de su discografía.

El incidente diplomático con Argentina

Su relación con el público argentino fue intensa, pero también atravesada por un episodio polémico. Durante el Mundial de 1978, en una entrevista con la RAI, Vanoni describió su reciente visita a Buenos Aires con palabras que generaron malestar: “La Argentina es un infierno”, declaró, en referencia a problemas de comunicaciones, obras urbanas y el clima social del país.

Sus dichos provocaron una respuesta inmediata de la Embajada Argentina en Roma, que expresó “sorpresa” por sus declaraciones. Días después, Vanoni aclaró que sus comentarios se habían dado en un contexto distendido y sin intención política: “Yo nunca hago política. Yo solo hago canciones de amor”.

Aunque el incidente afectó sus visitas al país por unos años, el vínculo con el público argentino terminó recomponiéndose con el tiempo.

Una artista lúcida hasta el final

En mayo de este año, la cantante concedió una entrevista a Verissimo TV en la que habló abiertamente sobre la finitud:

“Para mí la muerte está cerca… Quiero vivir mientras yo dé algo a la vida y la vida me dé algo a mí. El día en que eso no pase más, no querré vivir”.

Fiel a su estilo, habló sin miedo, con esa mezcla de franqueza y sensibilidad que siempre la caracterizó.

Tras conocerse su fallecimiento, el Ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, expresó:

“Italia pierde a una de sus artistas más originales y refinadas. Con su voz única y su capacidad interpretativa sin igual, ha escrito páginas esenciales en la historia de la canción, el teatro y el espectáculo italiano”.

Ornella Vanoni: un legado eterno

Con casi siete décadas de carrera, colaboraciones inolvidables y una voz reconocible desde la primera nota, Ornella Vanoni deja una huella imborrable en la música internacional. Su partida marca el final de una era, pero sus canciones —esas que acompañaron generaciones enteras— seguirán resonando en cada rincón donde la música italiana tenga un lugar.

Su cita con el público, como su gran éxito, seguirá vigente para siempre.