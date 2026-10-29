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Patrick Stewart, una de las figuras más reconocidas de la ciencia ficción, murió a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, según informó The Hollywood Reporter. La noticia se conoció este jueves 29 de octubre, a través de un comunicado de su representante, que atribuyó su fallecimiento a complicaciones vinculadas con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, señala el mensaje difundido por Deadline.

El texto también describió sus últimos momentos junto a familiares y amigos: “Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar después de una vida de entrega a todos nosotros. Siempre guardaremos en el corazón la tranquilidad y la reflexión reflejadas en su rostro, un recordatorio eterno de su gracia invencible”.

La familia invitó a quienes deseen homenajearlo a colaborar con el centro de investigación sobre el Alzheimer de Johns Hopkins o con la Alzheimer’s Foundation of America, especialmente con sus programas destinados a acompañar a cuidadores.

De los escenarios británicos a la fama mundial

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart comenzó su recorrido artístico en el teatro clásico. A los 26 años ingresó en la Royal Shakespeare Company, donde consolidó una formación que marcaría el resto de su carrera. Su interpretación de los grandes textos teatrales y su característica voz profunda se transformaron en sellos personales.

El reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek: The Next Generation”. Pese a su extensa experiencia sobre las tablas, todavía no era una figura popular entre el público estadounidense. La producción inicialmente enfrentó reparos de algunos seguidores de la serie original, pero con el tiempo se convirtió en un éxito.

Stewart permaneció siete temporadas al frente de la ficción y volvió a encarnar al comandante en cuatro largometrajes, desde “Star Trek: Generations” (1994) hasta “Star Trek: Nemesis” (2002). Décadas después, retomó el personaje en “Star Trek: Picard”, estrenada en 2020 y concluida con su tercera temporada en abril de 2023.

El actor británico alcanzó la fama mundial como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el Profesor X en X-Men.

El Profesor X y su lugar en el cine de superhéroes

En 2000, el actor sumó otro personaje decisivo a su carrera: Charles Xavier, el fundador de los “X-Men” y líder de los mutantes. Su participación en la saga contribuyó a consolidar una de las franquicias fundamentales para la evolución del cine de superhéroes contemporáneo.

Volvió a interpretar al Profesor X en varias producciones, entre ellas “X2: X-Men United” (2003), “X-Men: The Last Stand” (2006), “X-Men: Days of Future Past” (2014) y “Logan” (2017).

En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2017, Stewart habló sobre los valores que compartían los dos personajes más emblemáticos de su trayectoria. “Admiraba inmensamente a ambos por su moralidad, su bondad, su sensibilidad y su compasión”, expresó en referencia a Picard y Xavier.

Una carrera que trascendió la ciencia ficción

Aunque esos papeles lo acercaron a millones de espectadores, Stewart mantuvo una presencia constante en el teatro y la televisión. Su trabajo recibió importantes reconocimientos: obtuvo tres premios Olivier, consiguió una nominación al Tony y acumuló candidaturas a los Emmy, los Globos de Oro y los galardones del Sindicato de Actores (SAG).

A su vez, mostró su faceta humorística en “Extras”, la comedia de HBO en la que interpretó una versión paródica de sí mismo. En la animación, dio voz a Avery Bullock en “American Dad!”, mientras que entre 2015 y 2016 encabezó el reparto de “Blunt Talk”, una producción cómica de Starz.

Su actividad artística continuó durante los últimos años. En 2019 participó como Bosley en la nueva adaptación de “Charlie’s Angels” y, cuatro años después, publicó sus memorias, “Making It So”, un repaso por su vida personal y profesional.

En 2026 formó parte del elenco de voces de “Las ovejas detectives”. Además, dejó grabadas sus escenas como el Profesor X para “Avengers: Doomsday”, cuyo estreno está previsto para diciembre de este año.

El reconocimiento a su trayectoria y su vida personal

Su contribución a las artes fue distinguida por la Corona británica. En 2001 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico y, en 2010, recibió el título de caballero por parte de la reina Isabel II.

Fuera de su profesión, respaldó iniciativas contra la violencia doméstica y acompañó causas vinculadas con la salud mental de los veteranos. Parte de ese compromiso estuvo relacionado con las experiencias difíciles que atravesó durante su infancia.

En el plano familiar, tuvo dos hijos, Daniel y Sophia, durante su matrimonio con Sheila Falconer. Más adelante se casó con la productora Wendy Neuss y, en 2013, contrajo matrimonio con la cantante y compositora Sunny Ozell, quien permaneció a su lado hasta el final.

Con una carrera que enlazó el teatro de Shakespeare, la televisión y algunas de las franquicias cinematográficas más influyentes de las últimas décadas, Stewart dejó una huella que trascendió sus personajes más famosos y lo consolidó como una figura destacada de la actuación.