México desmintió versiones sobre su supuesta intención de unirse a los Brics

México no solicitó su ingreso al grupo de los Brics, aclaró hoy la cancillería, luego de que medios locales informaran sobre versiones en sentido contrario.

"En relación a las notas que circulan en diversos medios sobre la supuesta candidatura de México para unirse al grupo de los Brics en 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México comparte la siguiente información: deseamos aclarar que dicha afirmación carece de fundamento. México no ha solicitado su ingreso al grupo de los Brics", escribió el ministerio en la red social X.

Sin embargo, el país "sigue con interés" el desarrollo del bloque "por el peso económico" de sus Estados miembros y de los intercambios bilaterales que México mantiene con estas naciones, agregó la cancillería conducida por Alicia Bárcena.

En agosto, el presidente Andrés López Obrador ya había descartado la participación de su país en el bloque.

"Nosotros no vamos a participar en este bloque, en esta asociación; desde luego celebramos que lo hagan otros países; sin embargo, por razones económicas de vecindad, por razones de geopolítica, nosotros vamos a continuar fortaleciendo la alianza de América del Norte y de toda América", dijo entonces el jefe del Estado en una conferencia de prensa.

En ese momento, el mandatario se refirió al Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) que comenzó su país en 1994 y su intención de impulsar ese proceso de libre comercio hacia todo el continente americano.

"Esta integración se tiene que dar en toda América para lograr algo parecido a lo que es la Unión Europea en América, porque también tenemos muchas cosas en común", dijo.

La asociación económica y comercial de las cinco economías emergentes surgió en la primera década del Siglo XXI enfocada en la cooperación Sur-Sur.

El grupo de los Brics, inicialmente compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se autodefine como asociación de mercados emergentes y países en desarrollo, fundada sobre vínculos históricos de amistad, solidaridad e intereses compartidos.

El año pasado, el grupo invitó a Arabia Saudita, la Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán a unirse.

Estos países, salvo la Argentina, se convirtieron en miembros de pleno derecho el pasado 1 de enero.

El grupo representa en conjunto a 42% de la población mundial y genera 31,5% del Producto Interno Bruto (PIB) global. (Télam)