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La empresa de biotecnología Colossal Biosciences anunció un nuevo avance que reaviva el debate sobre la posibilidad de traer de regreso especies extinguidas. La compañía informó que logró incubar 26 pollitos utilizando una estructura artificial impresa en 3D que imita la cáscara de un huevo, una tecnología que podría aplicarse en el futuro para intentar revivir al moa gigante de Nueva Zelanda, un ave desaparecida alrededor del año 1500.

El experimento fue presentado como un hito en la carrera por la llamada “desextinción”, aunque científicos independientes advirtieron que aún existen importantes limitaciones biológicas y éticas.

Según explicó Colossal Biosciences, los polluelos nacieron a partir de embriones transferidos desde huevos fertilizados de gallina hacia una estructura artificial diseñada para replicar las funciones esenciales de una cáscara natural.

La empresa aclaró que no se trata de huevos completamente bioingenierizados, ya que el proceso todavía depende de huevos reales puestos por gallinas.

El sistema artificial está compuesto por dos elementos principales:

Una membrana semipermeable de silicona.

Una estructura rígida con diseño hexagonal impresa en 3D.

La tecnología permite el intercambio de gases, dejando pasar oxígeno mientras retiene la humedad y bloquea contaminantes externos, funciones similares a las de una cáscara natural.

Además, los investigadores añadieron calcio manualmente y monitorearon el desarrollo embrionario mediante imágenes en tiempo real dentro de incubadoras especiales.

El objetivo: revivir al moa gigante

El director ejecutivo de Colossal Biosciences, Ben Lamm, afirmó que esta tecnología podría utilizarse en el futuro para incubar aves gigantes extintas como el moa gigante de la Isla Sur de Nueva Zelanda (Dinornis robustus).

El moa fue una enorme ave no voladora que desapareció hace más de 500 años y cuyos huevos eran hasta 80 veces más grandes que los de una gallina moderna.

“Construimos un huevo que sí lo hará”, aseguró la compañía en redes sociales, al destacar que ningún ave actual podría incubar naturalmente huevos de semejante tamaño.

Las dudas de la comunidad científica

Aunque el avance fue calificado como “impresionante” por especialistas, varios investigadores cuestionaron que pueda considerarse un verdadero huevo artificial.

El biólogo evolutivo Vincent Lynch explicó que el sistema desarrollado por Colossal solo reemplaza la cáscara, pero no otros componentes fundamentales del huevo. “Eso no es un huevo artificial. Es una cáscara artificial”, afirmó.

Entre las estructuras ausentes mencionó órganos temporales que nutren al embrión, sistemas que eliminan desechos y componentes que estabilizan el desarrollo del pollito.

Por su parte, la investigadora Nicola Hemmings recordó que desde hace décadas existen experimentos similares utilizando bolsas plásticas o cáscaras transparentes para incubar embriones de pollo.

El anuncio también volvió a abrir el debate ético sobre la posibilidad de revivir especies desaparecidas.

Algunos expertos sostienen que incluso si se logra crear un ave genéticamente similar al moa, no sería realmente la especie original, sino un animal modificado genéticamente con características parecidas.

Además, científicos y bioeticistas plantean interrogantes sobre cómo podrían sobrevivir estas especies en ecosistemas modernos completamente distintos a los que existían hace siglos.

El bioeticista Arthur Caplan advirtió que uno de los principales desafíos será determinar en qué ambiente vivirían estos animales si llegaran a ser creados.

Mientras tanto, otros investigadores consideran que este tipo de tecnologías podrían resultar más útiles para conservar especies actuales en peligro de extinción que para intentar recuperar animales desaparecidos hace cientos o miles de años.

Colossal y sus polémicos proyectos genéticos

La empresa ya había generado controversia anteriormente al presentar animales modificados genéticamente inspirados en especies extintas.

Entre sus proyectos más conocidos se encuentran ratones con pelaje similar al del mamut lanudo y cachorros inspirados en el extinto lobo terrible.

Ahora, con el desarrollo de huevos artificiales impresos en 3D, Colossal Biosciences busca dar un nuevo paso en su ambicioso objetivo de recrear especies desaparecidas.