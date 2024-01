Netflix estrena un documental sobre “We are the world”, la canción por África: cuándo se estrena La canción contra la hambruna en África, creada por Michael Jackson y Lionel Richi reunió a decenas de artistas consagrados. A casi 40 años de su lanzamiento, el gigante del streaming estrenará un film con todos los secretos y el detrás de escena.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Netflix lanza un documental sobre “We are the World“, la canción benéfica de 1985 compuesta por Michael Jackson y Lionel Richi que se convirtió en un himno que tenía como fin combatir la hambruna en África. Pero desde la idea hasta el momento dela grabación que reunió a decenas de artistas consagrados, hay un abismo y ese es el eje de The Greatest Night in Pop, la nueva apusta del servicio de streaming.

El single contó con la participación de grandes estrellas como Bob Dylan, Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Bruce Springsteen, Willie Nelson, Kenny Rodgers, Daryl Hall & John Oates, Kenny Loggins, Dionne Warwick, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Ray Charles y más bajo el nombre USA for Africa.

El documental que ha sido dirigido por Bao Nguyen y producido por Julia Nottingham, el equipo detrás del documental de Bruce Lee, Be Water.

La sinopsis de este nuevo proyecto del gigante del streaming dice: “El 25 de enero de 1985, docenas de los nombres más importantes de la música se reunieron en un estudio en Los Ángeles, dejaron sus egos en la puerta y grabaron una canción en beneficio del alivio de la hambruna africana que alteraría la historia de la cultura pop global. The Greatest Night In Pop narra la enorme tarea de formar el supergrupo más impresionante del mundo en un mundo anterior a los teléfonos móviles y el correo electrónico. Ese grupo de artistas, liderado por los coautores de la canción y dos de los músicos más importantes del siglo XX, Michael Jackson y Lionel Richie, procedían de mundos diferentes, pero se unieron para grabar ‘We Are the World'”.

“Con imágenes nunca antes vistas, la película detalla las primeras etapas de planificación, incluidas las sesiones de escritura con Richie y Jackson, y se adentra en los famosos estudios Henson donde se grabó ‘We Are the World’. Muchos de los artistas que estuvieron allí esa noche legendaria (Richie, Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick y Huey Lewis) recuerdan junto a músicos, ingenieros y equipo de producción una de las noches más históricas de la música”.

Cuando se estrena

La gran noche del pop (The Greatest Night in Pop), se estrenará en Netflix el próximo 29 de enero, tras su debut mundial en el Festival de Cine de Sundance este viernes 19.