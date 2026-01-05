Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes al tribunal federal de Nueva York, donde enfrentará su primera audiencia judicial en Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo, dos días después de haber sido capturado por el Ejército estadounidense durante un operativo realizado en las afueras de Caracas.

Maduro comparecerá ante el juez federal Alvin K. Hellerstein al mediodía hora local (14:00 de la Argentina), en una causa que también involucra a su esposa, la diputada Cilia Flores, detenida durante la misma operación militar.

Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos

El expediente judicial, tramitado en el Distrito Sur de Nueva York, incluye cuatro cargos federales contra el líder chavista:

Conspiración para cometer narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos

a Estados Unidos Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer armamento en apoyo de actividades criminales

Las acusaciones fueron presentadas originalmente en marzo de 2020 por la Fiscalía estadounidense y ratificadas tras su captura. Según el Departamento de Justicia, Maduro habría liderado el denominado Cartel de los Soles, una presunta red de narcotráfico integrada por militares y funcionarios venezolanos, dedicada durante años al envío de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.

Tras su arresto el sábado pasado, Maduro fue trasladado en helicóptero a Manhattan y recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. Previamente, fue procesado en una instalación federal vinculada a la Drug Enforcement Administration (DEA).

Por su parte, Cilia Flores enfrenta cargos por presunto apoyo logístico y financiero a la estructura de narcotráfico. Su nombre ya había sido vinculado a causas judiciales en Estados Unidos en 2017, cuando dos de sus sobrinos fueron condenados en Nueva York por intentar ingresar cocaína al país.

Primera audiencia y próximos pasos judiciales

Durante la audiencia de este lunes, el juez Hellerstein procederá a la lectura formal de los cargos, la verificación de identidad, la garantía de acceso a defensa legal y la definición de una eventual detención preventiva sin derecho a fianza, según informó The New York Times.

El proceso abre además debates jurídicos relevantes, como la jurisdicción de Estados Unidos sobre delitos cometidos fuera de su territorio y un eventual planteo de inmunidad por parte de Maduro en su condición de exjefe de Estado, argumento que Washington considera inválido tras su captura.

En paralelo al proceso judicial, funcionarios estadounidenses avanzan en gestiones para establecer un gobierno interino en Venezuela. El presidente Donald Trump afirmó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos en el marco de la transición política.

Rodríguez, por su parte, pidió una relación “equilibrada y respetuosa” con Washington e invitó a “trabajar juntos en una agenda de cooperación” tras la caída de Maduro.

El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la prioridad de la administración estadounidense es definir políticas claras y mantener la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano.

La comparecencia de Nicolás Maduro marca un hecho sin precedentes: es la primera vez que un expresidente venezolano enfrenta de manera directa a la justicia federal estadounidense por delitos graves de narcotráfico.

Desde el punto de vista judicial, el proceso se anticipa largo y complejo, con audiencias preliminares, disputas probatorias y posibles negociaciones. La fiscalía deberá demostrar no solo la existencia de los envíos de droga, sino también el rol específico de Maduro en su planificación y coordinación, uno de los ejes centrales del caso.

El juicio refuerza así la estrategia de Washington de avanzar penalmente contra el núcleo del chavismo, más allá de las sanciones económicas y el aislamiento diplomático aplicados en los últimos años.