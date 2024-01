Pamela Anderson sorprendió al revelar que su mejor noche la pasó con un hombre en Argentina “Fue una de las experiencias más sensuales”, contó la actriz de Baywatch en sus memorias.

Pamela Anderson ha dejado a todos boquiabiertos al desvelar con quién tuvo su noche más tórrida. Ya que el afortunado no es nada más y nada menos que un octogenario. Así lo recoge el Daily Star de sus memorias, donde la intérprete detalla lo ocurrido cuando ella apenas tenía 20 años.

“Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Ese hombre me cambió y nunca lo he olvidado”, dijo la famosa rubia sobre aquella noche tan especial que tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina).

De acuerdo con su testimonio, la pareja habría estado bailando toda la noche y después este la dejó “sin aliento”. Lo más destacado para ella es que se trataba de un “hombre verdadero”, algo que, según esta, “nunca había sentido” antes.

Polémica por el video con Tommy Lee Jones

La actriz, quien cayó en desgracia después de que saliese a la luz el vídeo casero robado en el que se la podía ver manteniendo relaciones sexuales con su entonces marido, Tommy Lee Jones, y cuya historia se recordó hace poco en la serie Pam y Tommy, no suele dejar a nadie indiferente con sus testimonios.

Así hablaba hace poco sobre su paso por Baywatch: “No sé si era buena actriz, no sabía lo que hacía. El director nos decía: ‘Fingid que es real. ¡Acción!’”. Asimismo, añade: “Si una escena no funcionaba decían: ‘Más gaviotas’, y alguien lanzaba galletas”.