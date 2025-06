Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de Los Antiguos, ubicada en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, fue escenario de un decomiso y destrucción de mercadería valuada en millones de pesos que generó asombro en los vecinos y enojo en los dueños de la misma. La tarea de Bromatología de la Municipalidad local, que contó con la colaboración de la Policía de Santa Cruz, se llevó a cabo alrededor de las 18 horas del martes de la semana pasada, en el acceso de la ciudad.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, se trató de un cargamento proveniente de la ciudad de Perito Moreno que viajaba con destino a un negocio que se encuentra ubicado en la capital nacional de la cereza, cuya propietaria es oriunda de la ciudad antes mencionada. Entre los productos había harina, gaseosas, bebidas alcohólicas y verduras, entre otras cosas. No había carne, como lo habían indicado.

Personal del área municipal.

Javier Correa, padre de la dueña del comercio de la localidad, habló con La Opinión Austral y dio a conocer su versión de los hechos. El hombre aprovechó para desmentir varios puntos del acta redactada por el área municipal y adelantó que contrataron a un abogado. El martes van a hacer el descargo en el Juzgado de Paz. El hecho fue proragonizado por la falta de diálogo, la incredulidad, el enojo y la soberbia, según mencionó a este medio el entrevistado.

“Sí, está claro que se transportaba en un camión que no estaba habilitado por el Senasa, pero después ellos dijeron en el acta que estaba lloviendo ese día y que la mercadería estaba vencida, pero es todo mentira”, indicó el hombre, recordando que el momento que los notificaron de lo que ocurrió, llegó hasta el lugar con su hija e intentaron reclamar y oponerse a que aborden el camión, ante la necesidad de obtener respuestas concretas.

Asimismo continuó diciendo “lo que nosotros argumentamos con todo esto es que hubo un maltrato por parte de la autoridad, no hicieron el control de la mercadería para determinar que estaba contaminada o vencida, porque la realidad es que estaba recién comprada”. Se trató de productos como tomates, naranjas, mandarinas, bananas, zapallitos, cajones de gaseosas, harina, bolsas de papas y cebollas, que fueron traídas desde la localidad de Sarmiento.

Había gaseosas y harina.

Correa reclamó que no les permitieron estar en la escritura del acta ni en la destrucción de la mercadería, que se llevó a cabo en el vaciadero, y apuntó que el acta de Bromatología indicaron que en el momento de la intervención estaba lloviendo, algo que no es cierto. “Nos dolió mucho la arrogancia y que no hayan procedido como correspondía, el camión no iba a repartir la mercadería en otros negocios, era para el local de mi hija y los que iban a manipular los alimentos son los empleados“, dijo el hombre a La Opinión Austral.

Finalmente, dijo que nadie podía creer que iban a incinerar los alimentos “cuando llegó el camión de basura, le dijeron al chofer que había que tirar todo, el chofer le pregunta si es en serio a la directora del área, y ella le dijo ‘callese la boca y haga lo que yo le estoy mandando’, la gente que estaba presente no lo podían creer, no entendían y movían la cabeza“. La familia hará la denuncia el próximo martes con su abogado en el Juzgado de Paz.