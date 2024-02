Para Macron, los ataques del 7 de octubre fueron "la mayor masacre antisemita de nuestro siglo"

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó hoy que los ataques realizados por el movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre fueron "la mayor masacre antisemita de nuestro siglo" durante un homenaje a los 42 franceses asesinados en esa incursión.

"El pasado 7 de octubre, de madrugada, resurgió lo indecible de las profundidades de la historia", declaró el jefe de Estado en el Palacio Nacional de los Inválidos, en París, informó la agencia de noticias AFP.

"Hamas lanzó por sorpresa el ataque masivo y odioso, la mayor masacre antisemita de nuestro siglo", continuó el mandatario ante familiares de las víctimas.

Este homenaje, el primero en celebrarse en un país fuera de Israel, tiene lugar cuando se cumplen cuatro meses del asalto lanzado por el movimiento islamista palestino.

El ataque, sin precedentes, dejó unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y unos 240 rehenes, de los cuales hay una veintena de argentinos.

Con 42 ciudadanos franceses o franco-israelíes muertos, tres que siguen desaparecidos o supuestamente secuestrados, cuatro rehenes liberados y seis heridos, es el peor balance en Francia desde el atentado en Niza del 14 de julio de 2016, en el que murieron 86 personas y hubo 400 heridos.

"Hay 68 millones de franceses en duelo por los ataques terroristas del pasado 7 de octubre", subrayó el presidente galo.

Macron continuó: "68 millones menos 42 vidas arrebatadas, 68 millones entre los cuales hay seis con vidas heridas, 68 millones entre los cuales hay cuatro con vidas marcadas para siempre por su cautiverio".

En su discurso, Macron también insistió en que Francia lucha "a diario" para la liberación de tres conciudadanos presuntamente secuestrados por Hamas, e instó a "no ceder ante un antisemitismo rampante y desinhibido".

Francia cuenta con la mayor comunidad judía en Europa, con alrededor de 500.000 personas, y cerca de unas 100.000 con doble nacionalidad residen en Israel.

Tras los asaltos del 7 de octubre, Israel aseguró que "aniquilará" a Hamas, y emprendió una ofensiva militar en la Franja de Gaza que dejó hasta ahora más de 27.500 muertos, sobre todo mujeres y menores, según las autoridades del enclave.

La presidencia francesa también prevé rendir un "homenaje" a las víctimas francesas de los bombardeos israelíes en Gaza, pero aún no precisó cuándo ni dónde tendrá lugar.

Cada víctima fue representada por una fotografía. Muchas de las 55 familias presentes viajaron desde Israel en un vuelo especial.

Para las familias de las víctimas, la presencia de varios responsables de La Francia Insumisa (izquierda), que se negó a calificar el ataque de "terrorista", fue incomprensible.

"Creo que no tienen que estar aquí", dijo Ishay Dan, cuyo hermano, Ofer Kalderon, de 53 años, sigue secuestrado por Hamas, que también mató a dos sobrinos suyos.

Responsables de la comunidad judía consideraron la presencia de estos políticos como "indecente" y un "insulto". (Télam)