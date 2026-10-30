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El fallecimiento de Sir Patrick Stewart, reconocido mundialmente por sus interpretaciones en Star Trek y X-Men, generó repercusiones en las redes sociales. Entre los recuerdos que comenzaron a compartirse tras conocerse la noticia, resurgió una entrevista en la que el actor británico relató cómo conoció a Lionel Messi y la emoción que le provocó aquel encuentro.

La anécdota tuvo como protagonista también a su esposa, Sunny Ozell, quien, según contó Stewart, se había convertido en una apasionada del fútbol gracias al capitán de la Selección argentina.

“Esta mano estuvo, de hecho, en la mano de Lionel Messi el lunes por la noche”, comenzó diciendo el actor mientras mostraba su mano frente a las cámaras.

Stewart explicó que no era él quien tenía un interés particular en conocer al futbolista, sino su esposa. “Ella no tenía ningún interés en absoluto hasta que vio cómo este hombre jugaba a la pelota”, recordó.

Al enterarse de que Messi estaría presente en un evento, el actor decidió hacer todo lo posible para que ambos pudieran conocerse. Incluso, contó que su esposa le preguntó qué pasaría si el argentino se convertía en su “celebrity pas”s, una expresión utilizada para referirse a una celebridad con la que tendría permiso de tener un encuentro romántico. “Por mí está bien”, respondió entre risas.

Lionel Messi, Patrick Stewart, Antonela Roccuzzo y Sunny Ozell.

El difícil encuentro con Messi

Llegar hasta el futbolista no fue sencillo. Stewart recordó que había un importante operativo de seguridad y que entre las figuras presentes también estaban Cristiano Ronaldo y Diego Maradona.

“Fue muy, muy difícil porque había una seguridad como nunca antes habías visto”, relató.

A pesar de las dificultades, el actor decidió avanzar entre las personas que rodeaban al rosarino. “Con permiso, con permiso”, repetía mientras intentaba identificarse: “Soy Patrick Stewart”.

Sin embargo, no conseguía ver a Messi. Según reconstruyó, el futbolista estaba dado vuelta y agachado junto a su asiento, por lo que quedaba oculto detrás de quienes lo rodeaban.

Finalmente, Stewart consiguió ubicarse detrás de él. Cuando Messi se levantó y se dio vuelta, quedaron cara a cara.

“Me miró con una sonrisa radiante“, recordó el actor. La emoción se hizo evidente en su voz al revivir ese instante.

Entonces, se dirigió al futbolistacon una petición: “Señor Messi, por favor, mi esposa”.

El futbolista saludó a Sunny y ambos se dieron la mano. Después, Stewart les pidió permiso para tomarles una fotografía juntos. Aclaró que no había sido una selfie, sino una imagen de Messi y su esposa uno al lado del otro.

Pero el encuentro tuvo un momento inesperado. La esposa del futbolista también quiso tomarse una fotografía con el reconocido actor británico.

“Bueno, eso fue hace solo cuatro noches. Y como pueden ver, todavía estoy un poco emocionado por eso…”, expresó Stewart al finalizar su relato.

La entrevista volvió a circular en redes sociales tras conocerse la muerte del actor y recuperó una historia que combinó fútbol, admiración y una situación personal que lo emocionó profundamente: haber podido cumplirle a su esposa el deseo de conocer a uno de sus ídolos.