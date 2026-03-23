Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el banco de inversión Goldman Sachs actualizó sus proyecciones para el precio del petróleo en 2026 y advirtió sobre un escenario de fuerte incertidumbre global. La entidad estimó que el barril de Brent promediará los USD 85, por encima de la previsión anterior de USD 77.

Para el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, el banco proyectó un valor promedio de USD 79, también con una revisión al alza respecto de estimaciones previas.

Los analistas explicaron que el ajuste respondió al impacto prolongado del conflicto en Medio Oriente, en especial por las interrupciones en el flujo de crudo a través del Estrecho de Ormuz.

El Estrecho de Ormuz, clave en la proyección del precio del petróleo

Goldman Sachs basó su análisis en un escenario donde el tránsito por el Estrecho de Ormuz se mantiene en apenas el 5% de su capacidad habitual durante seis semanas, seguido de una recuperación gradual en el plazo de un mes.

Esa situación podría provocar pérdidas acumuladas superiores a los 800 millones de barriles, lo que configuraría una de las mayores disrupciones de suministro en la historia del mercado energético global.

El estrecho conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales y resulta estratégico, ya que por allí circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas del mundo. Su cierre parcial o total impacta de manera directa en los precios.

Caída del petróleo tras anuncios de Trump

Las proyecciones del banco se conocen en un contexto de alta volatilidad. Este lunes, el precio del petróleo registró una caída de hasta el 10% luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunció una pausa de cinco días en los ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

Tras ese anuncio, el WTI cayó 7,7% y se ubicó en USD 90,71, mientras que el Brent retrocedió cerca de 10% y se posicionó en torno a los USD 101, incluso por momentos por debajo de los USD 100.

La baja reflejó una reacción inmediata de los mercados ante la posibilidad de una distensión en el conflicto, luego de semanas en las que el crudo alcanzó niveles cercanos a los USD 113 por barril.

Mercados financieros reaccionan con subas

El anuncio de Trump también impulsó una mejora en los mercados bursátiles. Las bolsas europeas registraron subas generalizadas, con el DAX de Frankfurt en alza del 2%, el CAC 40 de París con una mejora del 1,5% y el FTSE de Londres con un avance del 0,5%.

En Wall Street, los principales índices subieron entre 1,8% y 2,1%, liderados por el sector tecnológico. Los inversores interpretaron la pausa en los ataques como una señal positiva que podría reducir el riesgo global en el corto plazo.

Una crisis energética sin precedentes

La Agencia Internacional de Energía advirtió que el conflicto actual representa la peor crisis energética en décadas. Su director ejecutivo, Fatih Birol, sostuvo que el impacto combina efectos comparables a las crisis del petróleo de los años 70 y la crisis del gas de 2022.

En ese marco, Goldman Sachs describió la situación como la mayor crisis de suministro de petróleo registrada, con riesgos estructurales vinculados a la alta concentración de la producción en Medio Oriente.

Según las estimaciones del banco, las pérdidas de producción podrían escalar desde los 11 millones de barriles diarios actuales hasta un pico de 17 millones, en función de la evolución del conflicto y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Impacto global y perspectivas a futuro

El alza del petróleo en lo que va de 2026, que alcanza el 66% pese a la reciente baja, ya genera consecuencias económicas a nivel mundial. Países en desarrollo enfrentan aumentos en los costos energéticos, mientras industrias comienzan a resentirse por la falta de suministros.

Empresas internacionales reportaron interrupciones en sus operaciones, lo que anticipa posibles efectos en la producción y el comercio global.

Aunque la reciente caída del precio del crudo ofrece un alivio temporal, las previsiones de Goldman Sachs indican que el mercado energético seguirá tensionado. La evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la situación en el Estrecho de Ormuz resultarán determinantes para el precio del petróleo en los próximos meses y en el horizonte de 2026.