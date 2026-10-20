Qué pasa con Kim Jong-un: rumores de muerte y desmentidas sobre la salud del líder de Corea del Norte La salud de Kim Jong-un volvió a generar preocupación internacional tras versiones que afirmaban que habría sufrido una hemorragia cerebral y estaría en coma. Alejandro Cao de Benós, activista español y representante vinculado al Gobierno norcoreano, desmintió la información y aseguró que los rumores surgieron de una cuenta china en X.

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Los rumores sobre la salud de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, generaron repercusiones internacionales este lunes, luego de que distintas publicaciones en redes sociales difundieran versiones sobre un supuesto deterioro de su estado físico e incluso su muerte.

La información comenzó a circular a partir de publicaciones que aseguraban que el mandatario norcoreano habría sufrido una hemorragia cerebral y habría sido trasladado de urgencia a China para recibir atención médica. Sin embargo, Alejandro Cao de Benós, delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de Corea del Norte, salió a desmentir esas versiones.

“Es falso. Todo parte de una cuenta China de X”, respondió Cao de Benós al medio TN. El dirigente español, que mantiene vínculos con el Gobierno norcoreano y es considerado un vocero no oficial de Pyongyang, rechazó así las especulaciones sobre el estado de salud del líder asiático.

Las versiones sobre la supuesta gravedad del estado de salud de Kim Jong-un se multiplicaron durante las últimas horas en la red social X. Entre las publicaciones que contribuyeron a amplificar los rumores se encuentra una información del diario británico The Sun, que señaló que el mandatario estaría en coma tras sufrir una hemorragia cerebral.

Según esa versión, el líder de Corea del Norte habría sido trasladado de urgencia a China para recibir tratamiento médico. No obstante, la información difundida no cuenta con una confirmación oficial que permita establecer que Kim Jong-un atraviesa una situación crítica.

Tampoco se presentaron evidencias médicas verificables que respalden las versiones sobre una hemorragia cerebral, un supuesto coma o su muerte.

Por el momento, la desmentida de Cao de Benós constituye una de las principales respuestas públicas a las especulaciones. En este contexto, resulta importante diferenciar los trascendidos difundidos en redes sociales de la información confirmada por fuentes oficiales.

El 30 de septiembre fue una de las últimas apariciones públicas de Kim Jong-un. Foto Reuters

Kim Yo Jong habló sobre la tensión en la frontera con Corea del Sur

Mientras circulaban los rumores sobre la salud de Kim Jong-un, Kim Yo Jong, hermana del mandatario y una de las figuras de mayor influencia política dentro del régimen norcoreano, se refirió a la situación en la frontera con Corea del Sur.

En un comunicado difundido en inglés por la agencia estatal Korean Central News Agency (KCNA), la dirigente advirtió sobre el aumento de las tensiones en la zona y anticipó que el país evaluaba nuevas medidas militares.

“Ahora la situación en la frontera sur es muy inestable”, afirmó Kim Yo Jong.

La funcionaria atribuyó el escenario a distintas acciones de las fuerzas surcoreanas y mencionó incidentes vinculados con disparos de advertencia, transmisiones de propaganda mediante altavoces y lo que calificó como una “farsa de explosión de mina”.

“Prevalece una situación grave a lo largo de la frontera sur debido al comportamiento imprudente de los militares títeres de la República de Corea”, sostuvo.

Además, aseguró que los episodios habían “sobrepasado la línea roja” y señaló que el liderazgo militar norcoreano analizaba nuevas medidas de despliegue en la frontera.

Corea del Norte intensifica sus actividades militares

Las declaraciones de Kim Yo Jong se conocieron en un contexto de tensiones persistentes entre las dos Coreas y de nuevas actividades militares atribuidas a Pyongyang.

Entre los episodios mencionados se encuentra la prueba de un torpedo guiado de precisión de nuevo tipo, que utilizaría inteligencia artificial para detectar y seguir objetivos. Estas actividades se suman al desarrollo de armamento estratégico que Corea del Norte viene presentando como parte de sus capacidades militares.

La situación en la península coreana también está marcada por enfrentamientos vinculados con acciones de propaganda y operaciones de hostigamiento a ambos lados de la frontera.

En 2024, Corea del Norte envió miles de globos cargados de basura hacia territorio surcoreano. Pyongyang presentó la medida como una represalia por el envío de globos con propaganda contra el régimen norcoreano por parte de activistas de Corea del Sur.

Como respuesta, Seúl reactivó las transmisiones mediante altavoces instalados en la frontera, una práctica que había permanecido suspendida durante seis años. Los mensajes incluyeron canciones de K-pop e información internacional.

Este tipo de acciones forma parte de una larga historia de tensiones entre ambos países, que técnicamente continúan en conflicto, ya que la guerra de Corea terminó en 1953 con un armisticio y no con un tratado de paz definitivo.

Por ahora, no hay confirmación oficial de que Kim Jong-un haya muerto, esté en coma o haya sufrido una hemorragia cerebral. Las versiones difundidas en redes sociales y replicadas por algunos medios fueron desmentidas por Alejandro Cao de Benós, quien atribuyó su origen a una cuenta china de X.

La falta de información oficial verificable impide establecer cuál es el estado de salud actual del mandatario norcoreano. Por eso, las afirmaciones sobre una supuesta muerte o una internación de urgencia deben tratarse como versiones no confirmadas.

Mientras tanto, la atención internacional continúa centrada tanto en las especulaciones sobre Kim Jong-un como en las tensiones militares entre Corea del Norte y Corea del Sur, un escenario que mantiene en alerta a la región.