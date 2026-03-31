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La misión Artemis II de la NASA no solo marcará el regreso de astronautas al entorno de la Luna, sino que también estará protagonizada por una tripulación con perfiles altamente calificados, diversa y con experiencias únicas en el ámbito aeroespacial.

A continuación, un repaso más detallado de quiénes son los cuatro astronautas que harán historia.

Liderazgo, experiencia y formación militar

Reid Wiseman será el comandante de la misión, un rol clave que implica la toma de decisiones críticas durante todo el vuelo. Es piloto de combate retirado de la Marina de Estados Unidos y acumuló más de 7.000 horas de vuelo en más de 30 tipos de aeronaves.

Fue seleccionado como astronauta en 2009 y en 2014 participó en la Expedición 40/41 a la Estación Espacial Internacional, donde permaneció casi seis meses en órbita. Durante esa misión realizó caminatas espaciales y experimentos científicos en microgravedad.

Además, Wiseman ocupó el cargo de jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA, lo que le dio experiencia en gestión, liderazgo y entrenamiento de futuras tripulaciones. Su perfil combina capacidad operativa, experiencia espacial y liderazgo estratégico.

Pionero en la exploración lunar

Victor Glover será el piloto de Artemis II. Es capitán de la Marina de Estados Unidos y piloto de pruebas, con más de 3.000 horas de vuelo en más de 40 aeronaves distintas.

Fue seleccionado como astronauta en 2013 y formó parte de la misión Crew-1 de SpaceX en 2020, convirtiéndose en el primer astronauta afroamericano en integrar una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional.

Durante su estadía en el espacio, participó en múltiples experimentos científicos y caminatas espaciales. Ahora, en Artemis II, marcará otro hito al convertirse en el primer afrodescendiente en viajar hacia la órbita lunar.

Ciencia, resistencia y récords en el espacio

Christina Koch es ingeniera eléctrica y una de las astronautas más experimentadas de la misión. Fue seleccionada en 2013 y en 2019 protagonizó un récord histórico al completar el vuelo espacial más largo realizado por una mujer: 328 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional.

Durante su misión, llevó adelante investigaciones en biología, física y ciencias de materiales, además de participar en seis caminatas espaciales.

También fue parte de la primera caminata espacial exclusivamente femenina, un hecho simbólico en la historia de la exploración espacial. En Artemis II, será la primera mujer en viajar tan lejos de la Tierra en dirección a la Luna.

Nueva generación

Jeremy Hansen representa a la Agencia Espacial Canadiense y será especialista de misión. Es piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense y cuenta con una sólida formación en ingeniería.

Seleccionado como astronauta en 2009, ha desempeñado roles clave en apoyo a misiones espaciales y entrenamiento de tripulaciones, aunque Artemis II será su primer vuelo al espacio.

Su participación es histórica: será el primer canadiense en viajar al entorno lunar. Además, simboliza la cooperación internacional en el programa Artemis, donde distintos países colaboran para avanzar en la exploración del espacio profundo.