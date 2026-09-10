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La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) detectó indicios de actividad de construcción en Pickaxe Mountain, un complejo subterráneo ubicado en la zona de Natanz que servicios de inteligencia occidentales identificaron como un posible sitio vinculado al almacenamiento de material nuclear.

El director general del organismo, el argentino Rafael Grossi, confirmó el hallazgo durante una entrevista con Bloomberg Surveillance.

“Hay algunos indicios de que hay movimiento alrededor de este sitio de construcción”, señaló Grossi, aunque remarcó que el organismo no dispone de información concreta que permita establecer qué ocurre actualmente dentro del complejo.

Los inspectores del OIEA no pudieron ingresar a Pickaxe Mountain y las conclusiones se basan en imágenes obtenidas de manera remota. El sitio forma parte de una infraestructura subterránea que Irán comenzó a desarrollar con la intención de proteger instalaciones sensibles frente a posibles ataques.

“En ese momento dijeron: ‘Vamos a poner todo en túneles, dentro de una montaña’. Esto iba a ser impenetrable y estar protegido de los ataques”, recordó Grossi.

La situación se produce en un contexto de fuerte tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos. Desde los ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes durante la guerra de 12 días de junio de 2025, Teherán no permitió el acceso de los inspectores del OIEA a esos sitios.

La instalación subterránea de Pickaxe Mountain, cerca del complejo nuclear de Natanz, donde la OIEA detectó actividad de construcción.

Como consecuencia, la agencia tampoco pudo verificar de manera directa el estado de las reservas iraníes de uranio enriquecido cercano al grado necesario para la fabricación de armas nucleares desde los bombardeos.

Trump amenazó con atacar el complejo nuclear iraní

Las declaraciones de Grossi coincidieron con una nueva advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien este miércoles aseguró que Washington podría atacar Pickaxe Mountain y pidió a Irán que actuara con cautela.

“Nos damos cuenta de que hay un poco de actividad en Pickaxe. Le aconsejaría a Irán que no se haga el listo porque tendremos que atacarlo muy duramente”, afirmó Trump durante un discurso en la convención republicana de mitad de mandato.

El complejo también fue analizado por el Center for Strategic and International Studies (CSIS). La organización sostuvo que un análisis de seis años de imágenes de distintas fuentes muestra un patrón de actividad en tres fases en los principales puntos de interés y las rutas que los conectan.

De acuerdo con ese estudio, el lugar habría pasado de una etapa de excavación activa a una probable fase de construcción interna y un proceso de refuerzo de las estructuras exteriores.

El CSIS también señaló un incremento de la actividad en las carreteras de Pickaxe Mountain durante 2026, acompañado por trabajos de refuerzo en las entradas, pavimentación de caminos internos, acondicionamiento de zonas próximas a los accesos y movimientos de tierra vinculados a las excavaciones.

Pese a estos indicios, Grossi evitó confirmar que el complejo esté siendo utilizado actualmente para actividades relacionadas con un programa de armas nucleares. La falta de acceso físico de los inspectores impide al organismo establecer con certeza qué ocurre dentro de las instalaciones.

Rafael Grossi sigue en carrera por la Secretaría General de la ONU

Mientras crece la tensión en torno al programa nuclear iraní, Rafael Grossi mantiene su candidatura a la Secretaría General de la ONU y continúa dentro del podio de la competencia para suceder a António Guterres.

En la segunda consulta informal del Consejo de Seguridad, realizada el 21 de agosto, el argentino obtuvo 7 votos a favor, 6 en contra y 2 sin opinión, y quedó nuevamente en el tercer lugar.

La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett encabezó esa ronda con 8 votos favorables, 3 negativos y 4 sin opinión. Segunda quedó la costarricense Rebeca Grynspan, con 7 apoyos, 4 rechazos y 4 sin opinión.

En la primera votación, realizada el 30 de julio, Grynspan había liderado con 10 respaldos, mientras que Grossi había obtenido 7 votos a favor, 2 en contra y 6 sin opinión. La segunda ronda modificó el liderazgo, pero mantuvo al diplomático argentino entre los tres principales candidatos.

Cuándo será la próxima votación por la Secretaría General de la ONU

En diálogo con Grupo Crónica, Rafael Grossi aseguró que continua trabajando con vistas a la próxima votación informal del Consejo de Seguridad de la ONU que será el 18 de septiembre.

El resultado de las consultas no define al próximo secretario general, pero permite medir el respaldo inicial de los miembros del Consejo de Seguridad. Para que una candidatura avance, deberá conseguir al menos nueve votos favorables y no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Grossi cuenta con el respaldo oficial de la Argentina y sostiene una plataforma centrada en la reforma institucional y en mejorar la eficacia de Naciones Unidas. La definición final llegará después de nuevas instancias de negociación y votación, antes de que el nombre elegido sea elevado a la Asamblea General, integrada por 193 países.