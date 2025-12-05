Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La FIFA comunicó este viernes que Salma Hayek será una de las embajadoras oficiales de la Copa del Mundo 2026, programada en Estados Unidos, México y Canadá.

La intérprete mexicana de 59 años, nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, fue presentada durante el sorteo de grupos mediante un video difundido en plena ceremonia. Con este nombramiento, Hayek se incorpora al listado de personalidades internacionales que acompañan el encuentro deportivo más convocante del planeta.

Tras su presentación como embajadora del Mundial 2026, la actriz ofreció algunos consejos al conductor del sorteo, Rio Ferdinand, y al actor estadounidense Matthew McConaughey, remarcando: “Hay que dejar de llamarle ‘soccer’ y decirle fútbol”.

Con una trayectoria que va desde su irrupción en la telenovela Teresa hasta su nominación al Oscar por Frida, Hayek se consolidó como una figura influyente dentro y fuera de la pantalla. Ahora, con su rol en la Copa del Mundo del próximo año, representará a Hollywood en el ámbito deportivo y, a la vez, llevará la bandera de México.

Leé más notas de La Opinión Austral