Llegó el día más esperado por el mundo del fútbol. Este viernes 5 de noviembre se realiza el sorteo del Mundial 2026, una ceremonia que marcará el inicio del camino hacia la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Desde Washington D. C., el ambiente mundialista ya se vive con intensidad y cientos de figuras del deporte y del espectáculo pisan la alfombra roja del Centro John F. Kennedy.
Con 42 selecciones ya clasificadas y a la espera de los Repechajes, la ceremonia revelará los primeros rivales de cada país y definirá el mapa del torneo más grande de la historia.
Minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026
Grupos del Mundial 2026, uno por uno
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4
- Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Europa 2
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Intercontinental 2 y Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
- Grupo K: Portugal, Repechaje Intercontinental 1, Uzbekistán y Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
Arranca el sorteo
Argentina irá al Grupo J
Aparece Aaron Judge
Jugador de beisbol de los New York Yankees.
Aparece Tom Brady
Exjugador profesional y comentarista de fútbol americano.
Aparece Shaquille O’Neal
Fue exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 19 temporadas en la NBA.
Aparece Wayne Gretzky
Considerado como el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos.
Aparece Rio Ferdinand
El exfutbolista del Manchester United aparece junto a la periodista Samantha Johnson.
Canta Lauryn Hill
Es una rapera, cantante, actriz y productora discográfica estadounidense galardonada ocho veces con el premio Grammy.
Sorteo de grupo de los países anfitriones
- Estados Unidos será cabeza de serie del Grupo D
- México será cabeza de serie del Grupo A
- Canadá será cabeza de serie del Grupo B
Lionel Scaloni y el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
El DT de la Selección Argentina presentó el galardón por ser el campeón del último.
Infantino: “El Mundial será el mayor evento que la humanidad ha visto y verá”
“Será el mayor Mundial de la historia…”.
FIFA le entregó el “Premio de la paz” a Donald Trump
Cantan Robbie Williams y Nicole Scherzinger
Robbie Williams y Nicole Scherzinger presentaron la canción del mundial.
Con más de 90 millones de discos vendidos, Williams es uno de los artistas pop más influyentes.
Nicole Scherzinger: ganadora del Tony Award 2025…
Habla Gianni Infantino
Aparecen Heidi Klum y Kevin Hart
Presentadores de la gala rumbo a 2026.
Canta Andrea Bocelli
El tenor italiano vendió más de 90 millones de discos…
¡Comienza la ceremonia del sorteo del Mundial 2026!
• Chiqui Tapia, antes del sorteo
“Tenemos la obligación de defender la Copa del Mundo”, dijo Tapia…
• Lionel Scaloni, protagonista del momento más simbólico
Será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario…
• Las figuras argentinas dicen presente
Llegaron Javier Zanetti y Javier Pastore.
Ambos desfilaron por la alfombra roja…
• Comenzó la alfombra roja: Desfile de estrellas
La gala reúne más de 90 figuras históricas del deporte…
¿Quiénes conducen el sorteo?
- Rio Ferdinand, ex capitán de la selección inglesa
- Samantha Johnson, presentadora internacional
Las cuatro leyendas deportivas que extraerán las bolillas
- Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl
- Shaquille O’Neal, leyenda de la NBA
- Wayne Gretzky
- Aaron Judge
Shaquille O’Neal llega al sorteo del Mundial 2026.
Una ceremonia que mezcla deporte, celebridades y show global
- Actuaciones de Bocelli, Williams y Scherzinger
- Presentación especial de Village People
Qué se define hoy
- El armado de todos los grupos
- La ruta inicial de las selecciones
- Los cruces condicionados
- La distribución en la triple sede
Estos son los bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombo 1 (cabezas de serie)
Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica.
Bombo 2
Croacia, Marruecos, Japón, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
Bombo 3
Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
Bombo 4
Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, y los ganadores de los repechajes.
Una jornada histórica rumbo al Mundial más grande de todos
Con más selecciones, más sedes y más show…
Dónde ver el sorteo del mundial
- México: Canal 5, TUDN y Vix
- Estados Unidos: FOX, Telemundo y Peacock
- Argentina y Sudamérica: DSports y DGO
