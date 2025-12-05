Llegó el día más esperado por el mundo del fútbol. Este viernes 5 de noviembre se realiza el sorteo del Mundial 2026, una ceremonia que marcará el inicio del camino hacia la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Desde Washington D. C., el ambiente mundialista ya se vive con intensidad y cientos de figuras del deporte y del espectáculo pisan la alfombra roja del Centro John F. Kennedy.

Con 42 selecciones ya clasificadas y a la espera de los Repechajes, la ceremonia revelará los primeros rivales de cada país y definirá el mapa del torneo más grande de la historia.

Minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026

Grupos del Mundial 2026, uno por uno

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Europa 2

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Intercontinental 2 y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje Intercontinental 1, Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Arranca el sorteo

Argentina irá al Grupo J

Aparece Aaron Judge

Jugador de beisbol de los New York Yankees.

Aparece Tom Brady

Exjugador profesional y comentarista de fútbol americano.

Aparece Shaquille O’Neal

Fue exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 19 temporadas en la NBA.

Aparece Wayne Gretzky

Considerado como el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos.

Aparece Rio Ferdinand

El exfutbolista del Manchester United aparece junto a la periodista Samantha Johnson.

Canta Lauryn Hill

Es una rapera, cantante, actriz y productora discográfica estadounidense galardonada ocho veces con el premio Grammy.

Sorteo de grupo de los países anfitriones

Estados Unidos será cabeza de serie del Grupo D

México será cabeza de serie del Grupo A

Canadá será cabeza de serie del Grupo B

Lionel Scaloni y el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

El DT de la Selección Argentina presentó el galardón por ser el campeón del último.

Infantino: “El Mundial será el mayor evento que la humanidad ha visto y verá”

“Será el mayor Mundial de la historia…”.

FIFA le entregó el “Premio de la paz” a Donald Trump

Cantan Robbie Williams y Nicole Scherzinger

Robbie Williams y Nicole Scherzinger presentaron la canción del mundial.

Con más de 90 millones de discos vendidos, Williams es uno de los artistas pop más influyentes.

Nicole Scherzinger: ganadora del Tony Award 2025…

Habla Gianni Infantino

Aparecen Heidi Klum y Kevin Hart

Presentadores de la gala rumbo a 2026.

Canta Andrea Bocelli

El tenor italiano vendió más de 90 millones de discos…

¡Comienza la ceremonia del sorteo del Mundial 2026!

• Chiqui Tapia, antes del sorteo

“Tenemos la obligación de defender la Copa del Mundo”, dijo Tapia…

• Lionel Scaloni, protagonista del momento más simbólico

Será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario…

• Las figuras argentinas dicen presente

Llegaron Javier Zanetti y Javier Pastore.

Ambos desfilaron por la alfombra roja…

• Comenzó la alfombra roja: Desfile de estrellas

La gala reúne más de 90 figuras históricas del deporte…













¿Quiénes conducen el sorteo?

Rio Ferdinand , ex capitán de la selección inglesa

, ex capitán de la selección inglesa Samantha Johnson, presentadora internacional

Las cuatro leyendas deportivas que extraerán las bolillas

Tom Brady , siete veces campeón del Super Bowl

, siete veces campeón del Super Bowl Shaquille O’Neal , leyenda de la NBA

, leyenda de la NBA Wayne Gretzky

Aaron Judge





Shaquille O’Neal llega al sorteo del Mundial 2026.

[/caption>

Una ceremonia que mezcla deporte, celebridades y show global

Actuaciones de Bocelli, Williams y Scherzinger

Presentación especial de Village People

Qué se define hoy

El armado de todos los grupos

La ruta inicial de las selecciones

Los cruces condicionados

La distribución en la triple sede

Estos son los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 (cabezas de serie)

Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica.

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Japón, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, y los ganadores de los repechajes.

Una jornada histórica rumbo al Mundial más grande de todos

Con más selecciones, más sedes y más show…

Dónde ver el sorteo del mundial