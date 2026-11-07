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El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado durante la madrugada de este sábado al Regimiento Escolta Presidencial (REP), en Asunción, luego de que se registraran incidentes entre manifestantes y efectivos policiales frente a su residencia, ubicada en el barrio Mburucuyá.

El traslado se produjo después de que la Fiscalía ordenara su detención en el marco de la investigación penal por el caso Ueno Bank. Inicialmente, la medida establecía que Peña permaneciera bajo arresto domiciliario hasta su presentación ante el Ministerio Público.

Sin embargo, la concentración de personas frente a la vivienda y los enfrentamientos obligaron a modificar el operativo. Los manifestantes reclamaban que el exmandatario fuera trasladado a una cárcel y no permaneciera detenido en su domicilio.

Durante los incidentes, algunas personas arrojaron piedras, huevos y otros objetos contundentes contra la propiedad. Según medios paraguayos, la Policía utilizó balas de goma para dispersar a los presentes.

Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad del inmueble y de sus ocupantes, las fuerzas de seguridad dispusieron la evacuación. Alrededor de la medianoche, tres camionetas abandonaron la residencia bajo custodia policial y trasladaron a Peña a la sede militar, donde permanecerá preventivamente.

Cuándo deberá declarar Santiago Peña ante la Justicia

La convocatoria judicial está prevista para este sábado 7 de noviembre a las 11, en la sede del Ministerio Público de Paraguay. Allí, Peña deberá prestar declaración indagatoria en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

La orden de detención fue ejecutada el viernes por representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional. Cuando la fiscala Elena Fiore le comunicó la medida, el exmandatario respondió: “Me voy a someter al proceso”.

El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Christian Benítez y Silvia González, junto con otros integrantes del equipo investigador. Según explicó Benítez, el objetivo de la comitiva fue “verificar su presencia física y dar curso al mandato de captura”.

La investigación contempla, en esta etapa preliminar, presuntos hechos punibles de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Estas calificaciones podrían modificarse a medida que avance el análisis de las pruebas.

La orden también alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien deberá permanecer detenido en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.

La destitución de Peña y el escándalo de Ueno Bank

La detención se produjo pocas horas después de que el Senado paraguayo aprobara por unanimidad la destitución de Peña, tras un juicio político en el que fue declarado culpable de mal desempeño de sus funciones.

La resolución contó con los votos de los 44 senadores presentes, pese a que el exmandatario había presentado su renuncia el jueves 5 de noviembre. El Congreso decidió continuar con el proceso y rechazó que su salida interrumpiera el juicio político.

La crisis se desató tras el colapso de Ueno Bank, entidad financiera que quedó bajo un procedimiento de resolución del Banco Central. La situación dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos, ahorros y tarjetas.

Las acusaciones contra Peña apuntan a su presunta responsabilidad en el direccionamiento de fondos públicos hacia la entidad financiera y a posibles vínculos con operaciones cuestionadas. El exmandatario negó haber cometido irregularidades.

Tras su destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay para completar el mandato hasta agosto de 2028.

Qué había dicho Santiago Peña antes de quedar detenido

Un día antes de su detención, Peña había anticipado que se presentaría ante las instancias correspondientes para ejercer su derecho a la defensa y colaborar con la investigación.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, había manifestado en un mensaje publicado en su cuenta de X.

También había asegurado que aportaría la información requerida por los organismos competentes y que quienes hubieran infringido la ley debían responder ante la Justicia.

En medio de la crisis financiera, el expresidente había puesto especial énfasis en la situación de los ahorristas afectados por el colapso de Ueno Bank.

“Quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, sostuvo.

Y agregó: “Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”.

Con su traslado a una sede militar y la indagatoria prevista para este sábado, la investigación judicial suma un nuevo capítulo a la crisis política y financiera que terminó con la salida de Peña del Gobierno paraguayo.