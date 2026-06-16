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La Selección argentina confirmó este martes la formación titular para enfrentar a Argelia desde las 22, en Kansas, en el debut del Grupo J del Mundial 2026. Emiliano “Dibu” Martínez estará desde el inicio, Facundo Medina ingresará por Nicolás Tagliafico y Lionel Messi compartirá el ataque con Lautaro Martínez.

La principal novedad se encuentra en el lateral izquierdo, donde Medina ocupará el lugar de Tagliafico, quien quedó al margen del estreno por una sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda.

Por la banda derecha, Lionel Scaloni optó por Nahuel Molina, aunque el cuerpo técnico prevé dosificar su esfuerzo físico. El defensor jugaría cerca de una hora y luego sería reemplazado por Gonzalo Montiel, ya recuperado de molestias musculares. La defensa central estará integrada por Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, una dupla que combina experiencia, firmeza en la marca y buena salida desde el fondo.

En el mediocampo, el seleccionado nacional apostará por circulación y dinámica con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Más adelantado aparecerá Thiago Almada, con libertad para enlazar juego con los atacantes y generar desequilibrio en los últimos metros. En ofensiva, Messi será titular en su sexta Copa del Mundo y compartirá la delantera con Lautaro Martínez, quien se quedó con un lugar entre los once iniciales por delante de Julián Álvarez.

De esta manera, el conjunto dirigido por Scaloni formará con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El campeón del mundo afrontará su presentación tras una preparación marcada por molestias físicas, controles médicos e incertidumbre hasta los días previos. Pese a ese panorama, el entrenador consiguió definir una alineación sólida para comenzar la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022.

Argentina intentará arrancar con una victoria frente a un seleccionado argelino que llega con expectativas de sorprender y que, en la previa, dejó en claro su intención de medirse con el equipo de Messi sin ningún tipo de complejos.

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