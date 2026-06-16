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En la previa del debut de la Selección Argentina, una de las cábalas más particulares y queridas de Río Gallegos volvió a hacerse presente. Miguel Pérez, el taxista santacruceño que desde hace cuatro años conserva una réplica exacta de la Copa del Mundo, regresó a los estudios de Radio LU12 AM680 con el trofeo bajo el brazo y con la ilusión intacta de volver a festejar una nueva consagración albiceleste.

Su visita no fue casual. En diciembre de 2022, antes del inicio del Mundial de Qatar, había llevado la copa al mismo programa y, entre bromas y advertencias sobre la “mufa“, se transformó en una de las cábalas locales. El resultado: Argentina terminó consagrándose con la tercera estrella.

“¡Mire la Copa del Mundo!, como uno va a querer esa ‘cosa’. Como no va querer la Copa del Mundo…. ¡Me mato, me mato por la Copa del Mundo!”

Por eso, antes del primer partido del nuevo torneo, la tradición volvió a repetirse.

“Son cábalas, son cábalas, hay que respetarlas”, resumió Miguel entre sonrisas, junto a Pablo Manuel y Victoria Lescano, conductores de “La Mañana de LU12“, el programa que se emite de lunes a viernes por “La Decana de la Patagonia” y vía streaming por las redes sociales del Grupo La Opinión Austral.

Mientras espera el debut del equipo de Lionel Scaloni, confesó que vive las horas previas como cualquier argentino. “Estamos como todos, con los nervios ahí, esperando el partido y poder disfrutar del fútbol argentino, de Messi, de todo”.

La copa que lo acompaña es una réplica idéntica al trofeo original y pesa casi cinco kilos.

“Es la misma que la original, está hecha con la misma piedra y es repesadísima“, explicó.

Su pasión por las copas comenzó con otra joya. Fanático de River Plate, primero adquirió una réplica de la Libertadores.

“Yo la compré en 2019, después de que le ganamos la final a Boca en Madrid. Esa vez la tengo”, recordó.

La Copa del Mundo, sin embargo, terminó adquiriendo una dimensión inesperada. Recorrió distintos eventos de Río Gallegos y hasta viajó a Canadá acompañando a una delegación santacruceña.

Miguel Pérez posa con su réplica de la Copa del Mundo, en su visita al Grupo La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Ha recorrido muchos lugares la copa. Acá en Río Gallegos estuvo en todos lados“, señaló.

Para Miguel, el trofeo forma parte de una serie de rituales que se repiten partido tras partido.

“Como siempre, está la Virgencita de Luján, la copa, algunos peluches de Messi que tengo del Mundial anterior y la bandera“, contó sobre los símbolos que son parte de su cábala.

La bandera es otra de las reliquias familiares. Mide cuatro metros de largo y lleva estampados a Lionel Messi, Diego Maradona, las tres estrellas y los nombres de sus nietos Jeremías, Ramiro y Naya.

“Esta bandera fue hecha después de que salimos campeones del mundo”, relató.

Y ya tiene pensado cómo será la próxima modificación.

“Una estrella más, nada más”, afirmó convencido.

La pasión por la Selección se vive puertas adentro. El partido lo verá junto a su familia y reconoce que ellos también forman parte de la cábala.

“Con mi hija estábamos planeando esta mañana dónde mirar el partido. Seguramente iremos a la casa de ella”, comentó.

La Copa también se convirtió en una integrante más de cada reunión familiar.

“Hace cuatro años que la tengo y en todos los eventos familiares siempre está presente. Cumpleaños, Año Nuevo, todo“, explicó.

De hecho, hace apenas unos días la llevó al cumpleaños de su nieto Ramiro: “Me decía: ‘Tata, ¿trajiste la copa?‘. Así que se sacó fotos con sus amigos y con toda la familia”, contó orgulloso.

El recuerdo más fuerte sigue siendo la tarde del 18 de diciembre de 2022, cuando salió a celebrar con la réplica en las calles de Río Gallegos.

Las promesas se cumplen: 2022, tras ser campeones del mundo, Miguel caminó hasta Güer Aike con su esposa Mónica y con la copa en sus manos. En la peregrinación a la Virgen, lo había prometido. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Era impresionante la gente. Hacía un paso y era foto, foto, foto. Me costó un montón llegar hasta Roca y San Martín”, recordó.

Incluso los efectivos policiales que trabajaban durante los festejos se acercaban para inmortalizar el momento.

“Hasta la Policía me pedía una foto con la Copa”, contó.

Lejos de aprovechar el furor para hacer negocio, Miguel asegura que jamás cobró por compartirla.

“Yo jamás lucré con la Copa. Siempre a los conocidos y amigos se las llevé para compartir un momento”, aseguró.

“Para eso está, para compartir con la Copa”, agregó.

Si Argentina vuelve a ser campeón, Miguel ya tiene lista una promesa.

Después de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar caminó junto a su esposa hasta Güer Aike. Y está dispuesto a repetirlo.

El periodista y conductor de “La Mañana de LU12”, Pablo Manuel, con la Copa del Mundo -como en la previa de 2022- junto a Miguel Pérez y co-conductora, Victoria Lescano. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

“Si Argentina sale campeón este año va a ser lo mismo, con la diferencia de que va a ser en invierno”, explicó.

“Seguramente con nieve, con hielo, pero la promesa se cumple“, sostuvo.

Optimista por naturaleza, el taxista de Río Gallegos cree que la Selección tiene todo para volver a pelear por el título.

“Argentina tiene la base del campeón del mundo”, afirmó.

Y concluyó con una frase que resume la fe de millones de hinchas.

“Los jugadores están comprometidos con esta copa. Saben que todavía es nuestra y la van a defender a morir en la cancha. Yo pienso que vamos a volver a gritar campeón”.

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