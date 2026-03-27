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La Semana Santa es el corazón del calendario litúrgico de la Iglesia Católica. No es solamente una serie de celebraciones ni un tiempo marcado por tradiciones populares, sino el momento en el que la Iglesia vuelve a entrar, año tras año, en el misterio central de su fe: la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese camino comienza con el Domingo de Ramos, pero alcanza su densidad más profunda en el Triduo Pascual, que se inicia el Jueves Santo, atraviesa el Viernes de la cruz, se sumerge en el silencio del Sábado y culmina en la noche de la Vigilia Pascual.

El Jueves Santo abre ese tiempo central y lo hace con una celebración que condensa tres dimensiones esenciales de la vida de la Iglesia: la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. En la Última Cena, Jesús no sólo comparte el pan y el vino con sus discípulos, sino que se entrega en ellos, inaugurando lo que para la Iglesia será el sacramento de la Eucaristía, presencia real y permanente de Cristo en medio de su pueblo. Al mismo tiempo, al decir “hagan esto en memoria mía”, confía a los apóstoles la continuidad de ese gesto, dando origen al sacerdocio ministerial.

Un momento de la celebración de la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro (Vatican Media)

Por eso, el Jueves Santo es también el día del sacerdote. En cada diócesis, el obispo se reúne con su presbiterio en la Misa Crismal, donde se bendicen los óleos que serán utilizados en los sacramentos a lo largo del año —el de los catecúmenos, el de los enfermos y el santo crisma— y donde los sacerdotes renuevan sus promesas. Es una celebración que pone en evidencia la estructura sacramental de la Iglesia y su continuidad apostólica.

Ya por la tarde, en la Misa de la Cena del Señor, la liturgia despliega signos de una profundidad singular. El lavatorio de los pies no es una representación simbólica aislada, sino la expresión concreta del modo en que Cristo entiende la autoridad: servir, inclinarse, ponerse en el lugar del otro. El gesto rompe la lógica del poder y propone una comunidad fundada en el amor fraterno.

Al final de esa celebración, el Santísimo Sacramento es trasladado en procesión a un lugar preparado para la adoración. Comienza allí un clima de recogimiento que remite a la noche de Getsemaní. El altar es despojado, las luces disminuyen, las campanas callan. La Iglesia entra, litúrgicamente, en la Pasión.

El Viernes Santo es el día de la cruz. Es también el único día del año en que la Iglesia no celebra la Eucaristía. No hay consagración: la comunidad se reúne para contemplar y adorar el misterio de Cristo crucificado. La liturgia es sobria, austera y profundamente elocuente. La proclamación de la Pasión, la oración universal que abarca a toda la humanidad y la adoración de la cruz colocan al creyente frente al núcleo del drama cristiano.

El Papa Francisco durante el lavatorio de pies en la cárcel de Rebibbia. | Crédito: Vatican Media (captura de video)

En paralelo, la piedad popular encuentra una de sus expresiones más extendidas en el Vía Crucis, que recorre las estaciones del camino de Jesús hacia la crucifixión. Es un día de silencio, de ayuno y de contemplación, donde la Iglesia no explica el dolor, sino que se detiene ante él.

El Sábado Santo es, en apariencia, el día más vacío. No hay celebraciones durante el día, no hay palabras solemnes, no hay gestos públicos. Es el tiempo del sepulcro, de la espera, del silencio más radical. Sin embargo, ese silencio es fértil: prepara el estallido de la noche más importante del año cristiano.

La Vigilia Pascual, celebrada en la noche del sábado, es el punto culminante de toda la Semana Santa y de todo el año litúrgico. En ella, la Iglesia no sólo recuerda la resurrección de Cristo, sino que la celebra sacramentalmente, haciéndola presente. No se trata de un simple recuerdo de un hecho pasado, sino de una actualización viva del misterio central de la fe cristiana.

Todo comienza en la oscuridad. Fuera del templo se bendice el fuego nuevo, un signo que expresa que la luz no nace del hombre sino que irrumpe como don. De ese fuego se enciende el cirio pascual, que representa a Cristo resucitado. Ese cirio —marcado con la cruz, el año y los signos de Cristo vivo— no es una vela más: será la referencia luminosa de toda la vida litúrgica, encendiéndose en los bautismos, en las celebraciones más importantes y también en las exequias, como signo de la vida que no se apaga.

La Vigilia Pascual, celebrada en la noche del sábado, es el punto culminante de toda la Semana Santa y de todo el año litúrgico.

Cuando el cirio entra en la iglesia, el templo permanece a oscuras. El sacerdote canta “Luz de Cristo” y, poco a poco, esa luz se transmite de fiel en fiel. Cada persona enciende su vela. La escena es profundamente elocuente: la comunidad entera pasa de la oscuridad a la luz. No es un gesto decorativo, sino la expresión visible de la resurrección como vida que se comunica.

A medida que la luz crece, también cambia el tono de la celebración. La Iglesia, que venía del silencio y la austeridad del Viernes y del Sábado, vuelve a vestirse de fiesta. El altar se reviste, aparecen los manteles, las flores y la música. Se encienden las luces. Es la Iglesia que vuelve a la vida.

Luego se proclama el Pregón Pascual y se inicia un extenso recorrido por la historia de la salvación a través de las lecturas bíblicas. Todo conduce a uno de los momentos más densos: la liturgia bautismal. Allí se bendice el agua, signo de vida nueva, que será utilizada en los bautismos.

En ese contexto se realiza un gesto cargado de una profunda densidad simbólica: el cirio pascual encendido es introducido en el agua bautismal. Allí se expresa, en lenguaje litúrgico, cómo la vida nueva de Cristo resucitado irrumpe en la Iglesia y la fecunda, dando origen a un pueblo que nace de la Pascua y vive de ella.

Vía Crucis en el Coliseo, Viernes Santo, 18 de abril de 2025. (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

A partir de ese momento, la comunidad renueva sus promesas bautismales, reafirmando su pertenencia a ese misterio de muerte y resurrección. La luz, el agua y la palabra convergen en un mismo punto: el nacimiento de una vida nueva.

Finalmente, la celebración alcanza su plenitud en la Eucaristía. Allí, para la fe católica, Cristo resucitado se hace realmente presente y reúne a la comunidad en torno a la mesa compartida.

De este modo, la Semana Santa no puede reducirse a un calendario de feriados ni a una suma de tradiciones. Es un camino completo en el que cada gesto tiene un sentido: desde el pan compartido del Jueves Santo hasta la luz que rompe la oscuridad en la noche de Pascua.

Porque en ese paso —de la cruz a la vida, del silencio a la luz— la Iglesia no sólo recuerda lo que ocurrió, sino que vuelve a vivirlo. Y en esa experiencia, renueva su razón de ser y su esperanza.