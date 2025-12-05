Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La FIFA confirmó la presencia de una imponente delegación de más de 90 exfutbolistas de 40 países para el sorteo del Mundial 2026, que se celebrará este viernes desde las 14 (hora argentina). A la histórica reunión de leyendas del fútbol, se suma ahora un elenco artístico de primera categoría, encabezado por Heidi Klum, Kevin Hart, Danny Ramírez, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People.

La ceremonia, que se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., será transmitida para millones de espectadores en todo el mundo y se perfila como uno de los eventos más emblemáticos rumbo al Mundial 2026.

Heidi Klum y Kevin Hart serán los presentadores

La gala contará con la supermodelo y productora Heidi Klum y el reconocido actor y comediante Kevin Hart como presentadores principales, acompañados por el actor y productor Danny Ramírez, quien aportará el sello hollywoodense a la ceremonia.

“El Mundial tiene la capacidad única de unir al mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible”, destacó Klum.

Ramírez también expresó su entusiasmo: “Crecí jugando al fútbol, y tener la oportunidad de presentar este sorteo y conocer a leyendas mundialistas es un sueño hecho realidad.”

Actuaciones de Andrea Bocelli, Robbie Williams y Village People

El programa artístico incluirá presentaciones del maestro Andrea Bocelli, la superestrella internacional Robbie Williams y la cantante y multifacética artista Nicole Scherzinger.

Tras el sorteo, Village People interpretará su icónico éxito “Y.M.C.A.” para cerrar la ceremonia con un tono celebratorio.

Los presentadores responsables del procedimiento oficial del sorteo serán anunciados próximamente, mientras que la gala podrá seguirse en vivo a través de FIFA.com y de las cuentas oficiales de la Copa Mundial, además de las señales televisivas con derechos en todo el planeta.

Más de 90 leyendas del fútbol dirán presente

La cita reunirá a íconos del deporte provenientes de 40 naciones, entre ellos campeones del mundo, goleadores históricos y referentes de diversas generaciones. Entre los nombres más destacados aparecen Roberto Baggio, Ronaldo, Iker Casillas, Gabriel Batistuta, Alessandro Del Piero, Xavi Hernández, Ruud van Nistelrooij y Didier Drogba, entre otros.

El sorteo definirá la conformación de los grupos del primer Mundial con 48 selecciones, que además tendrá la particularidad de disputarse en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

La Argentina, con fuerte presencia

La Selección Argentina será una de las delegaciones con mayor representación. Estarán presentes Gabriel Batistuta, Mario Kempes, Javier Pastore, Maxi Rodríguez y Javier Zanetti, un grupo que reúne campeones, goleadores y figuras de distintas épocas.

Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ya se encuentra en Washington, donde el entrenador argentino palpita el sorteo y analiza los posibles rivales del conjunto nacional.

Brasil, Italia, Francia y más potencias también dirán presente

Brasil contará con una delegación estelar integrada por Bebeto, Cafú, Dunga, Kaká, Roberto Carlos y Ronaldo, todos ellos protagonistas de finales y campeones mundiales.

Italia tendrá representación con Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Marco Materazzi, Francesco Totti y Christian Vieri, mientras Francia dirá presente con Marcel Desailly, David Trezeguet y Blaise Matuidi.

Alemania participará con Jürgen Klinsmann y Sami Khedira; Inglaterra con Rio Ferdinand y Steve McManaman; y España con Iker Casillas, Xavi Hernández y Michel Salgado.

Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica completan una gala global

La representación sudamericana se amplía con figuras de Colombia como Juan Pablo Ángel, Radamel Falcao y Mario Yepes; de Uruguay, con Diego Forlán y Diego Lugano; y de Paraguay, con José Cardozo.

La región anfitriona del Mundial tendrá un rol especial:

Estados Unidos aportará a Landon Donovan, Cobi Jones y Carli Lloyd .

aportará a . México dirá presente con Jared Borgetti, Jorge Campos, Luis Hernández y Hugo Sánchez.

Un evento único para un Mundial histórico

La diversidad de leyendas convocadas refleja la intención de la FIFA de darle al sorteo un carácter global, celebratorio y representativo, homenajeando a futbolistas que hicieron historia en todas las confederaciones.

Con semejante listado de estrellas y un Mundial que será recordado por su innovación en formato y sedes, la gala de este viernes se perfila como una reunión sin precedentes de figuras emblemáticas del fútbol mundial.