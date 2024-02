Sudáfrica hace un pedido "urgente" a la CIJ para evitar una ofensiva en la ciudad palestina de Rafah

Las autoridades de Sudáfrica informaron hoy que presentaron una "petición urgente" ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que considere si debe "usar sus poderes" para evitar "una inminente violación de los derechos de los palestinos" a causa de los planes de Israel sobre una ofensiva militar contra la Rafah, último refugio para la población desplazada por la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza.

En un comunicado publicado en su página web, la Presidencia sudafricana consignó que pidió al tribunal que "considere si la decisión anunciada por Israel para extender sus operaciones militares en Rafah, que es el último refugio para los supervivientes en Gaza, requiere que el tribunal use sus poderes para evitar una mayor violación inminente de los derechos de los palestinos en Gaza".

Reveló que la petición fue presentada ayer ante la "grave preocupación" debido a que "la ofensiva militar sin precedentes contra Rafah, anunciada por el Estado de Israel, ha causado y causará un mayor número de muertos, daños y destrucción".

"Esto supondría una grave e irreparable violación de la Convención del Genocidio y de la orden emitida por el tribunal el 26 de enero", sostuvo.

"Sudáfrica confía en que el asunto sea tratado con la urgencia necesaria, a la luz de la cifra diaria de muertos en Gaza", remarcó, sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por el momento sobre esto.

Ante otra presentación de Sudáfrica, la CIJ instó en un fallo emitido a fines de enero a las autoridades de Israel a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina en Gaza de abusos contemplados en la convención contra el genocidio y, si bien no hizo referencia específica a un alto el fuego en el enclave, diversos grupos subrayaron que dicha orden llevaba implícita la necesidad de detener la ofensiva.

Por su parte, Israel destacó que el dictamen del tribunal de la ONU con sede en La Haya rechazó "el vil intento de negar" el "derecho fundamental a la defensa" al no mencionar la necesidad de un alto el fuego.

La guerra fue desencadenada el 7 de octubre por un ataque sin precedentes de comandos de Hamas en el sur de Israel, en el que fueron asesinadas unas 1.200 personas, la mayoría de ellos civiles.

Los milicianos de Hamas, además, se llevaron consigo de rehenes a Gaza a 240 personas, incluyendo una veintena de argentinos.

Ayer, dos rehenes israelíes-argentinos fueron rescatados en Rafah durante una operación nocturna acompañada de bombardeos que mataron a un centenar de personas, según las autoridades del movimiento islamista palestino, en el poder en Gaza desde 2007. (Télam)