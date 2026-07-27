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La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin con la consagración de España tras vencer a la Selección Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium. Además del título, el certamen dejó una enorme cantidad de números para el recuerdo.

Con 308 goles convertidos a lo largo de los 104 partidos, el torneo tuvo un promedio cercano a tres tantos por encuentro y contó con destacadas actuaciones individuales tanto en ataque como en defensa. A continuación, el repaso por los principales líderes estadísticos del Mundial 2026.

Máximos goleadores del Mundial 2026

El francés Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro tras finalizar como máximo artillero del certamen con 10 goles. Detrás suyo terminó Lionel Messi, quien marcó ocho tantos y fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina en el camino hacia la final.

Posición Jugador Selección Goles 1 Kylian Mbappé Francia 10 2 Lionel Messi Argentina 8 3 Jude Bellingham Inglaterra 7 3 Erling Haaland Noruega 7 5 Ousmane Dembélé Francia 6

Los máximos asistentes

En el apartado de asistencias hubo un claro dominador. Michael Olise, una de las figuras de Francia, terminó como el futbolista con más pases de gol del campeonato con siete, estableciendo además un nuevo récord para una edición de la Copa del Mundo.

Posición Jugador Selección Asistencias 1 Michael Olise Francia 7 2 Martin Ødegaard Noruega 4 2 Kylian Mbappé Francia 4 2 Brahim Díaz Marruecos 4 2 Bruno Guimarães Brasil 4 2 Lionel Messi Argentina 4

Los arqueros con más vallas invictas

El campeón del mundo también dominó en defensa. Unai Simón, arquero de España, fue el guardameta con más partidos sin recibir goles y cerró el Mundial con siete vallas invictas, un registro clave para la conquista del título.

Posición Selección Vallas invictas 1 España 7 2 Francia 4 2 Colombia 4 2 México 4 5 Argentina 2

Los países con más tarjetas amarillas

El Mundial 2026 también estuvo marcado por varios encuentros de alta tensión. En ese contexto, la FIFA registró a los futbolistas más amonestados del torneo, una estadística encabezada por jugadores que disputaron la mayor cantidad de partidos y protagonizaron cruces de máxima exigencia. Además, Argentina fue la selección con más tarjetas amarillas recibidas en todo el campeonato, con 15, seguida por Egipto con 12.

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