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La final del Mundial 2026 no solo dejó a Nicolás Otamendi como uno de los referentes de la Selección Argentina. El defensor también alcanzó un lugar privilegiado en la historia de las Copas del Mundo: llegó a 21 partidos disputados e igualó a Diego Maradona como el segundo futbolista argentino con más presencias mundialistas. Solo Lionel Messi, con 34 encuentros, se mantiene por encima de ambos.

La marca conseguida por el zaguero del Benfica refleja la continuidad de uno de los pilares del ciclo de Lionel Scaloni. Con cuatro Mundiales disputados, Otamendi quedó por delante de otras leyendas como Javier Mascherano, Ángel Di María, Mario Kempes y Oscar Ruggeri, consolidándose entre los jugadores más importantes de la historia de la Albiceleste.

Los jugadores argentinos con más partidos en la historia de los Mundiales

Pos. Jugador Partidos Mundiales 1 Lionel Messi 34 6 2 Diego Maradona 21 4 2 Nicolás Otamendi 21 4 4 Javier Mascherano 20 4 5 Ángel Di María 18 4 5 Mario Kempes 18 3 7 Nicolás Tagliafico 17 3 8 Oscar Ruggeri 16 3 9 Julián Álvarez 15 2 9 Emiliano Martínez 15 2 11 Jorge Burruchaga 14 2 11 Rodrigo De Paul 14 2 11 Enzo Fernández 14 2 11 Gonzalo Higuaín 14 3 11 Alexis Mac Allister 14 2 11 Nahuel Molina 14 2 11 Cristian Romero 14 2 18 Ubaldo Fillol 13 3 18 Lautaro Martínez 13 2

Messi sigue ampliando una marca histórica

El capitán argentino es el único futbolista del país que disputó seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ese recorrido acumuló 34 encuentros: tres en su debut mundialista, cinco en Sudáfrica, siete en Brasil, cuatro en Rusia, siete en Qatar —donde levantó el título— y ocho en la edición 2026, en la que Argentina llegó nuevamente a la final.

Varios campeones del ciclo Scaloni ya escalan en el ranking

El proceso encabezado por Lionel Scaloni también comenzó a modificar la tabla histórica. Nicolás Otamendi igualó a Diego Maradona con 21 partidos, mientras que varios campeones del mundo en Qatar 2022 ya aparecen entre los primeros puestos.

Julián Álvarez y Emiliano Martínez alcanzan los 15 encuentros en apenas dos Mundiales, mientras que Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nahuel Molina y Cristian Romero ya suman 14 presencias cada uno. Con varios de ellos proyectándose hacia el Mundial 2030, el ranking histórico de la Selección Argentina podría volver a sufrir modificaciones en los próximos años.

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