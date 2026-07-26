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La final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue dejando repercusiones. Luego del cruce que protagonizaron varios integrantes de ambos equipos tras el pitazo final, Dani Olmo respondió públicamente a las disculpas de Roberto Ayala, quien reconoció haber empujado al futbolista español en medio del tumulto y aseguró estar arrepentido por lo ocurrido.

El ayudante de campo de Lionel Scaloni había explicado lo sucedido en una entrevista con Valencia Capital Radio, donde afirmó que todo se originó por un intercambio verbal y minimizó el incidente. “Estoy arrepentido. Para mí son cosas que quedan ahí y ya está. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir”, sostuvo Ayala. Además, agregó que, si vuelve a encontrarse con el mediocampista español, le pedirá disculpas personalmente.

Dani Olmo rechazó las disculpas de Roberto Ayala

Sin embargo, el campeón del mundo con España no tardó en responder. En diálogo con Diari de Terrassa, Olmo fue contundente y dejó en claro que no acepta la explicación brindada por el integrante del cuerpo técnico argentino. “Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. Yo no le dije nada, así que no me hace falta que se disculpe”, expresó.

Además, dejó una reflexión sobre lo ocurrido y el rol que tienen los futbolistas dentro y fuera de la cancha. “Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo”, agregó.

El mensaje de Dani Olmo tras el título de España

Más allá de la polémica, el mediocampista prefirió destacar el comportamiento de su selección durante toda la Copa del Mundo y el ejemplo que considera deben transmitir los protagonistas. “Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento”, afirmó.

Y concluyó con un mensaje sobre la responsabilidad que implica representar a una selección nacional. “La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones. Eso conlleva una gran responsabilidad. Lo importante es que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, cerró.

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