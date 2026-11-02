Malvinas: el canciller argentino Pablo Quirno garantizó la libertad de navegación y descomprime la tensión con Chile por el buque Danstar

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El canciller argentino Pablo Quirno defendió la libertad de navegación durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, realizada en Atlanta, Estados Unidos. Su pronunciamiento se produjo en medio de las controversias por el próximo servicio comercial del MS Danstar, que conectará Punta Arenas con Puerto Argentino a partir de diciembre, y de las iniciativas políticas que buscan restringir el abastecimiento del archipiélago.

Malvinas: qué dijo Pablo Quirno sobre el buque Danstar y la libertad de navegación

El ministro de Relaciones Exteriores compartió su postura luego de participar del primer plenario de cancilleres del G20 en Atlanta. En ese ámbito, Argentina defendió el respeto del derecho internacional y la libertad de circulación de las embarcaciones vinculadas al comercio marítimo.

El Danstar rumbo a Punta Arenas como escala antes de ir a las Islas Malvinas.

“Defendimos la libertad de navegación y el respeto del derecho internacional. Ningún país puede obstruir el tránsito marítimo y desconocer las reglas internacionales”, expresó Quirno.

El funcionario también advirtió sobre las consecuencias que puede generar la interrupción de las principales rutas marítimas y vinculó la libre circulación con el abastecimiento internacional de alimentos y energía.

“Cuando se interrumpen las principales rutas marítimas, se afecta el comercio mundial y se pone en riesgo el abastecimiento de alimentos y energía. La Argentina tiene la capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria y energética global. Defendemos un orden internacional basado en reglas claras, donde los países puedan comerciar, producir y crecer libremente. El comercio necesita libertad. La libertad necesita reglas que se respeten”, sostuvo.

Si bien el contexto de las declaraciones incluye al conflicto por el Estrecho de Ormuz, las declaraciones adquirieron relevancia por la controversia que generó la nueva conexión marítima entre Chile y las islas Malvinas. La postura del canciller se suma a las definiciones que ya había expresado sobre el tránsito del carguero y marca una diferenciación entre la libertad de navegación y una eventual participación en actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el territorio en disputa. La afirmación de Quirno es más bien un principio general de la política exterior argentina, emitido en el marco de los debates globales del G20 en Atlanta.

Chile confirmó conversaciones con Argentina y descartó una crisis diplomática

En paralelo, el Gobierno chileno buscó reducir la tensión generada por el próximo funcionamiento de la ruta comercial. El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno de Chile, Gonzalo Arenas, confirmó que existieron conversaciones entre las autoridades de ambos países por el tránsito del Danstar, tal como publico Mendoza Today.

El funcionario descartó que exista una decisión oficial argentina para interceptar la embarcación y consideró que las versiones sobre una eventual intervención de las fuerzas argentinas continúan siendo especulaciones.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto al británico David Concar. FOTO: LA PRENSA AUSTRAL

Arenas manifestó su confianza en que el diálogo bilateral permitirá evitar que las diferencias relacionadas con el proyecto comercial deriven en una crisis diplomática.

La preocupación había aumentado a principios de octubre, luego de que trascendieran informes de inteligencia chilenos sobre el riesgo de un eventual incidente durante el recorrido del carguero por aguas de jurisdicción argentina.

Las versiones mencionaban distintas posibilidades, entre ellas la detención, escolta o aplicación de sanciones a la embarcación. Sin embargo, hasta el momento no se informó una decisión oficial del Gobierno argentino en ese sentido.

Quirno había explicado anteriormente que la navegación internacional contempla el denominado paso inocente, que permite a embarcaciones extranjeras atravesar determinadas aguas bajo jurisdicción de otro Estado, siempre que respeten las condiciones establecidas por el derecho internacional.

Al mismo tiempo, había diferenciado esa situación de una eventual colaboración logística con actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Sobre ese punto, señaló que Argentina mantiene conversaciones con Chile para evitar que se facilite directa o indirectamente ese tipo de operaciones.

El ministro de Defensa de Chile descartó escoltar al Danstar

A las declaraciones de Quirno y Arenas se sumó el pronunciamiento del ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, quien descartó que la Armada deba acompañar al Danstar durante su recorrido hacia las islas.

En una respuesta a una consulta de La Prensa Austral, el funcionario calificó esa posibilidad como innecesaria y sostuvo que la navegación está protegida por los acuerdos internacionales.

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, descartó que la Armada deba acompañar al Danstar durante su recorrido hacia las islas en dialogo con La Prensa Austral de Punta Arenas.

El ministro afirmó que el tránsito marítimo se encuentra amparado por el derecho internacional y por tratados bilaterales y multilaterales que obligan a los países de la región.

“Ello es innecesario, porque esa navegación está claramente protegida por el derecho internacional y los tratados, tanto bilaterales como multilaterales, que obligan a todos los países del área”, señaló Barros.

Además, remarcó que la libre circulación de embarcaciones y el comercio marítimo son aspectos centrales para garantizar el acceso de las poblaciones a bienes esenciales.

“Ello no está en duda, ya que la libre navegación y el rol clave del comercio marítimo, en el marco de la libertad de comercio y en el acceso de la población a energía y alimentos básicos, es un pilar fundamental de la convivencia pacífica entre los pueblos”, agregó.

El funcionario también destacó que el respeto de los tratados no está en discusión y mencionó expresamente la posición que había reiterado el canciller argentino durante la reunión del G20.

El pedido de prudencia y la referencia a los decretos argentinos

Barros también hizo un llamado a evitar declaraciones que puedan incrementar las diferencias diplomáticas relacionadas con la soberanía y la seguridad en el Atlántico Sur.

El ministro sostuvo que su cartera reclama prudencia a los ciudadanos y dirigentes políticos en sus manifestaciones sobre la soberanía territorial y el ejercicio de las actividades comerciales.

“Debemos evitar el enrarecimiento de la buena relación vecinal con especulaciones improcedentes”, expresó.

Sin embargo, sus declaraciones incluyeron un planteo dirigido indirectamente a la Argentina. El funcionario consideró que también contribuiría a reducir las tensiones revisar disposiciones y documentos que, desde la perspectiva chilena, podrían contradecir los compromisos internacionales compartidos.

“También colaborará a evitar las tensiones el eliminar situaciones y documentos que parecieran contradecir o incurren en errores respecto de los principios y compromisos que compartimos”, manifestó.

La referencia apunta a los decretos argentinos 256/2010 y 457/2021.

El primero establece que los buques que se dirijan hacia las islas Malvinas o provengan de ellas deben contar con autorización previa de las autoridades argentinas cuando naveguen por aguas que el país considera bajo su jurisdicción.

El segundo define al estrecho de Magallanes como un espacio compartido. Desde Chile han cuestionado ambas disposiciones y reclamado modificaciones.

El Gobierno de Javier Milei se había comprometido a revisar el decreto 457/2021, aunque esa modificación todavía no se concretó, según la información publicada por el medio chileno.

El Danstar ya navega hacia Punta Arenas: cuándo comenzaría la ruta a Malvinas

Mientras continúan los intercambios diplomáticos, el carguero ya inició su traslado hacia la Región de Magallanes para completar los preparativos técnicos antes de comenzar a operar.

La ruta del Danstar rumbo a Punta Arenas primero, y luego a las Islas Malvinas.

El MS Danstar zarpó desde el Terminal Portuario de Valparaíso el jueves 29 de octubre, luego de permanecer amarrado durante más de 24 horas en el sitio 7 de esa terminal.

De acuerdo con los registros de seguimiento marítimo aportados, la embarcación inició su viaje a las 18:44 del 29 de octubre y tenía como destino informado Punta Arenas, con una hora estimada de arribo para el 9 de noviembre a las 9:00.

Se trata de un buque de carga general de bandera chilena, identificado con el número IMO 7424059. Tiene una eslora de 72,01 metros, una manga de 13,06 metros y capacidad para transportar aproximadamente 70 contenedores (TEU). Su capacidad de carga se ubica en torno a las 1.389 toneladas de peso muerto.

La embarcación pertenece a la operación comercial proyectada por Easter Island Logistics, empresa que busca establecer un servicio regular de transporte de mercancías entre Punta Arenas y Puerto Argentino, bajo administración británica.

La naviera prevé concretar el primer viaje durante los primeros días de diciembre, aunque todavía no se informó una fecha definitiva.

ASMAR realizará los trabajos de acondicionamiento del buque

Una vez que llegue a Punta Arenas, el Danstar ingresará a las instalaciones de ASMAR Magallanes, el astillero estatal chileno, para someterse a inspecciones y tareas de mantenimiento.

Los trabajos contemplan una revisión general del casco y de los sistemas mecánicos, además de refuerzos y adecuaciones estructurales para responder a las condiciones de navegación de los mares australes.

Las intervenciones apuntan a preparar la embarcación para operar en un corredor marítimo caracterizado por fuertes vientos, bajas temperaturas y oleaje intenso.

El acondicionamiento técnico será una instancia necesaria para cumplir con los requerimientos de seguridad marítima internacional y las condiciones operativas previstas por la empresa.

La ruta proyectada entre Punta Arenas y las islas Malvinas comprende aproximadamente 900 kilómetros y demandaría alrededor de dos días y medio de navegación. La conexión permitiría reducir las distancias respecto de los recorridos de abastecimiento que actualmente parten desde Montevideo, Uruguay, situado a unos 2.000 kilómetros del archipiélago.

El servicio fue presentado por la empresa como una operación comercial privada destinada al transporte de alimentos, materiales de construcción, maquinaria, combustible e insumos para el mercado isleño.

La preocupación argentina por el abastecimiento y el proyecto petrolero Sea Lion

Uno de los principales puntos de controversia alrededor del Danstar es el posible vínculo de la nueva ruta con las actividades hidrocarburíferas que empresas británicas e israelíes proyectan desarrollar en el Atlántico Sur.

En particular, las advertencias argentinas se relacionan con Sea Lion, un proyecto de explotación petrolera ubicado al norte de las islas Malvinas, en un área cuya exploración y explotación el país considera ilegítimas por tratarse de un territorio bajo disputa de soberanía.

La preocupación radica en que la nueva conexión marítima pueda facilitar no solamente el abastecimiento comercial de la población isleña, sino también el suministro de materiales, equipos o combustible destinados a las operaciones petroleras.

Esa diferencia resulta central en la posición que expresó Quirno: la defensa de la libertad de navegación no implica, necesariamente, avalar actividades económicas que Argentina cuestiona por considerar que avanzan sobre recursos naturales de un territorio en disputa.

En las últimas semanas, también surgieron iniciativas políticas para endurecer las medidas contra empresas que participen en operaciones comerciales vinculadas con las islas.

Entre ellas se encuentra un proyecto impulsado por la diputada nacional Agustina Propato, de Unión por la Patria, que propone que las cargas destinadas a Malvinas no queden comprendidas dentro del denominado paso inocente y habilita la aplicación de sanciones en el marco del Decreto 256/2010.

A esto se suman planteos para revisar las condiciones bajo las cuales las embarcaciones pueden atravesar aguas argentinas cuando tienen como destino el archipiélago.

Por ahora, las declaraciones de los funcionarios de ambos países apuntan a reducir la posibilidad de un conflicto diplomático por el Danstar. Sin embargo, el inicio de la ruta comercial en diciembre volverá a poner en primer plano las diferencias entre Argentina y Chile sobre la navegación, los acuerdos internacionales y las actividades económicas vinculadas con las islas Malvinas.